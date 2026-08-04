Capturan en Texas a Isaac Andrey ‘N’, acusado de fraude con plataforma de inversiones en Sinaloa

Isaac Andrey “N”, un mexicano de 36 años señalado por su presunta participación en un esquema de fraude mediante una plataforma de inversiones, fue detenido en Texas, Estados Unidos, y posteriormente entregado a las autoridades mexicanas para enfrentar un proceso penal en Sinaloa por el delito de fraude específico. La Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó que, durante la audiencia inicial, el Ministerio Público formuló imputación en su contra por su probable responsabilidad en ese delito y solicitó su vinculación a proceso. El órgano jurisdiccional determinó imponer la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por lo que el imputado permanecerá privado de la libertad mientras continúa el procedimiento penal.

FISCALÍA INVESTIGA PRESUNTO ESQUEMA DE INVERSIONES De acuerdo con las investigaciones, el proyecto de inversión requería una aportación mínima de 100 mil pesos y ofrecía rendimientos superiores a los disponibles en el mercado financiero. Las autoridades sostienen que los recursos obtenidos no eran destinados a inversiones, sino que presuntamente eran transferidos a cuentas particulares y empresas fachada. La Fiscalía de Sinaloa ha recibido alrededor de 900 denuncias formales relacionadas con el caso y estima que el número total de personas afectadas podría superar las 4 mil, lo que convertiría el expediente en uno de los mayores casos de presunto fraude financiero registrados en la entidad en los últimos años. Según la dependencia, el impacto del esquema se concentró principalmente en los municipios de Culiacán, Mazatlán, Los Mochis y Guasave, donde numerosas personas invirtieron sus ahorros con la expectativa de obtener altos rendimientos.

EL ESQUEMA COLAPSÓ EN 2023 Las investigaciones señalan que el presunto fraude colapsó en marzo de 2023, cuando los inversionistas dejaron de recibir los pagos prometidos y comenzaron a reportar que no podían recuperar el dinero aportado. A partir de ese momento, las autoridades iniciaron las indagatorias para identificar a las personas presuntamente involucradas y documentar las denuncias presentadas por los afectados. LA CAPTURA DE ISAAC ANDREY SE REALIZÓ EN TEXAS La Fiscalía informó que la localización y detención de Isaac Andrey “N” fue resultado de un trabajo coordinado entre la Agencia del Ministerio Público, la Unidad Especializada en Aprehensiones y el Servicio de Seguridad Diplomática del Consulado de Estados Unidos en Hermosillo. Una vez ubicado en Texas, el imputado fue detenido por agentes federales estadounidenses y posteriormente entregado a las autoridades mexicanas para ser trasladado a Sinaloa y quedar a disposición de la autoridad judicial.

CONTINÚAN LAS INVESTIGACIONES La Fiscalía sostiene que Isaac Andrey “N” habría participado en el diseño y operación del presunto esquema fraudulento junto con otras personas. La dependencia indicó que las investigaciones continúan con el objetivo de determinar si existen más personas involucradas y establecer el monto total del presunto daño patrimonial ocasionado a las víctimas.

Temas

Detenciones Fraudes Investigaciones

Localizaciones

Sinaloa Texas

