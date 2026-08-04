Coahuila: el valor de mantener la seguridad

Como queda claro también para cualquiera, la percepción de seguridad no se construye con discursos ni con campañas publicitarias. Si la seguridad no existe, cualquier esfuerzo propagandístico es inútil para concitar la confianza de la ciudadanía y, por ende, de los inversionistas.

La seguridad pública y, sobre todo, la percepción de la ciudadanía en relación con esta, se ha dicho en múltiples ocasiones, constituyen uno de los elementos más relevantes de la competitividad de cualquier región o país. La razón es simple: nadie va a llevar su dinero a un lugar donde no existe certeza de que la inversión podrá desarrollarse de forma adecuada.

Las ideas anteriores forman parte de las lecciones que en México hemos aprendido por las malas. La realidad de violencia generalizada que todos padecimos largamente durante la denominada “guerra contra el narco” dejó cicatrices imborrables en el tejido social del país.

Pero las lecciones que esta época dejó no han sido necesariamente asumidas de forma simétrica en todas las regiones del país. En algunas zonas geográficas, por desgracia, el denominado Estado de Derecho simple y sencillamente no se ha recobrado, o se volvió a perder.

En este contexto, Coahuila representa una excepción, pues, aunque también padecimos los estragos de la violencia y fuimos obligados a vivir con miedo durante varios años, la verdad es que a nivel local se construyó y consolidó un modelo que devolvió a los coahuilenses la tranquilidad.

No es casual, por ello, que las estadísticas, sobre todo las de carácter oficial, muestren de forma consistente a nuestra entidad como un lugar donde los delitos de alto impacto se encuentran en un nivel bajo y que esta circunstancia sea reconocida de forma constante a nivel nacional e internacional.

El reporte que publicamos en esta edición, relativo al más reciente informe que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) ha presentado en relación con la incidencia de homicidios, es una muestra de lo anterior, pues revela una consistente disminución en dicho indicador desde el año 2019, cuando se registró el último repunte en la cifra de personas asesinadas en nuestra entidad.