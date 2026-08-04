Disminuyen homicidios en Coahuila; mantiene la segunda tasa más baja del País

La Estadística de Defunciones por Homicidio, publicada ayer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), arroja que en 2025 -según datos preliminares- la entidad registró un total de 109 homicidios, lo que equivale a una tasa de tres eventos por cada 100 mil habitantes.

En el último año Coahuila disminuyó un punto porcentual en su tasa de muertes por homicidio por cada 100 mil habitantes, con lo que se mantiene como el segundo estado con la incidencia más baja en ese renglón, solo detrás de Yucatán.

Ello representa una disminución respecto al 2024, cuando hubo 120 defunciones por homicidio, equivalentes a cuatro por cada 100 mil habitantes, por lo que de un año a otro hubo una disminución de 11 asesinatos y un punto porcentual en la tasa de Coahuila.

En números absolutos, Coahuila tiene el tercer registro más bajo de homicidios del País, solo mayor a los de Campeche (97) y Yucatán (42). En tanto, tiene la segunda tasa más baja, solo mayor a la de Yucatán, que es de dos eventos por cada 100 mil habitantes.

MARCADA CAÍDA

Tanto a nivel de tasa como en términos absolutos, la estadística refleja que del 2012 a la fecha, Coahuila tuvo una disminución significativa en lo que respecta a homicidios dolosos.

Por ejemplo, en 2012 la entidad registró mil 160 asesinatos; en 2015 bajó a 313; en 2020 fueron 242, hasta los 109 de 2025.

En cuanto a la tasa por cada 100 mil habitantes, pasó de 40 en 2012, a 27 en 2013; 10 en 2015; 8 en 2020 y 3 en 2025.

BAJA NACIONAL

A nivel nacional, la tasa de homicidios disminuyó 4.4 puntos entre 2024 y 2025, de acuerdo con el mismo reporte del Inegi.

En 2025 se registraron en el País 27 mil 989 homicidios, lo que significó una tasa de 21.4 por cada 100 mil habitantes, la más baja desde 2018, mientras que en 2024 la tasa fue de 25.8 homicidios por cada 100 mil habitantes.

Por entidades federativas, las tasas más altas correspondieron a Colima, con 89 homicidios por cada 100 mil habitantes; Morelos, con, 58, y Sinaloa, con 57.

El principal medio especificado que se usó para provocar la muerte fue disparo con arma de fuego, con 70.8 por ciento (arma corta; rifle, escopeta y arma larga; y otras armas de fuego y las no especificadas), seguido de armas u objetos punzocortantes, con 9.4 por ciento.

“Los presuntos homicidios forman parte de las defunciones accidentales y violentas. Para clasificarlos se consideran tres elementos: las causas de la defunción (afecciones y lesiones), el tipo de defunción y el motivo de la lesión que registra la o el médico en el certificado de defunción”, explicó el Inegi.

“Estos elementos son fundamentales para distinguir entre un presunto homicidio, un accidente o un suicidio. Sin embargo, en algunos casos, la o el médico que certifica la defunción puede no contar con información suficiente para determinar si el acto tuvo la intención de causar la muerte”.