Yezca Garza Ramírez asume la presidencia de la Sala Regional del TSJ en Coahuila

La toma de protesta se llevó a cabo en el marco de la más reciente sesión ordinaria del pleno regional. Con este acto protocolario, se formalizó de manera oficial la renovación de la Sala, marcando el inicio de una etapa orientada a optimizar la impartición de justicia en Coahuila.

TORREÓN, COAH.- En un paso decisivo hacia la consolidación y fortalecimiento del Poder Judicial en la entidad, la magistrada Yezka Garza Ramírez asumió formalmente la presidencia de la Sala Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE). La nueva composición del órgano jurisdiccional queda integrada también por la magistrada María Luisa Valencia y el magistrado Rodrigo Hernández, quienes de manera conjunta encabezarán el despacho de los asuntos jurídicos de esta instancia.

Desde el Tribunal Superior de Justicia se destacó que esta reestructuración responde a una estrategia institucional para garantizar un servicio más dinámico, humano y accesible para toda la ciudadanía.

“Esta reestructuración responde al fortalecimiento institucional del Poder Judicial en la entidad, orientando sus esfuerzos hacia una administración de justicia más accesible, pronta y cercana a los coahuilenses.”

La llegada de Garza Ramírez a la presidencia de la Sala Regional respalda una sólida carrera en el servicio público. Antes de incorporarse a la magistratura judicial, Yezka Garza encabezó durante cinco años la dirección del Centro Regional de Identificación Humana (CRIH), donde dejó una impronta de profesionalismo, sensibilidad y rigor técnico en la atención a temas de alta relevancia social.

Con esta nueva integración, la Sala Regional del TSJ reafirma su compromiso de velar por el cumplimiento del marco legal y de responder con eficacia a las demandas de justicia del estado.