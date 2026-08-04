Yezca Garza Ramírez asume la presidencia de la Sala Regional del TSJ en Coahuila

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Yezca Garza Ramírez asume la presidencia de la Sala Regional del TSJ en Coahuila
    Yezka Garza Ramírez llega al cargo respaldada por una trayectoria en el servicio público. CORTESÍA

La toma de protesta se realizó durante la más reciente sesión ordinaria del pleno regional

TORREÓN, COAH.- En un paso decisivo hacia la consolidación y fortalecimiento del Poder Judicial en la entidad, la magistrada Yezka Garza Ramírez asumió formalmente la presidencia de la Sala Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE). La nueva composición del órgano jurisdiccional queda integrada también por la magistrada María Luisa Valencia y el magistrado Rodrigo Hernández, quienes de manera conjunta encabezarán el despacho de los asuntos jurídicos de esta instancia.

La toma de protesta se llevó a cabo en el marco de la más reciente sesión ordinaria del pleno regional. Con este acto protocolario, se formalizó de manera oficial la renovación de la Sala, marcando el inicio de una etapa orientada a optimizar la impartición de justicia en Coahuila.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/asegura-riquelme-que-su-administracion-prioriza-seguridad-agua-y-modernizacion-de-servicios-en-torreon-EG22602262

Desde el Tribunal Superior de Justicia se destacó que esta reestructuración responde a una estrategia institucional para garantizar un servicio más dinámico, humano y accesible para toda la ciudadanía.

“Esta reestructuración responde al fortalecimiento institucional del Poder Judicial en la entidad, orientando sus esfuerzos hacia una administración de justicia más accesible, pronta y cercana a los coahuilenses.”

La llegada de Garza Ramírez a la presidencia de la Sala Regional respalda una sólida carrera en el servicio público. Antes de incorporarse a la magistratura judicial, Yezka Garza encabezó durante cinco años la dirección del Centro Regional de Identificación Humana (CRIH), donde dejó una impronta de profesionalismo, sensibilidad y rigor técnico en la atención a temas de alta relevancia social.

Con esta nueva integración, la Sala Regional del TSJ reafirma su compromiso de velar por el cumplimiento del marco legal y de responder con eficacia a las demandas de justicia del estado.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Magistrados

Localizaciones


Coahuila
Torreón

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
NosotrAs: No es autoestima, también es contexto

NosotrAs: No es autoestima, también es contexto
true

Mirador 03/08/2026
true

La izquierda, a examen en Michigan
true

¿Te gusta leer? Estos 4 libros atraparán tu atención
true

De mi viaje a New York, mejor conocido ahora como Mamdanistán
true

Ateneo Fuente: Palabras de bondad
true

Empatará Fiscalía estatal operatividad con FGR
true

Infantino y la Ley de Audiencias de Sheinbaum