Caen tres tras cateo en vivienda de la colonia Benito Juárez, en Acuña

ACUÑA, COAH.- Un operativo coordinado entre corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno derivó en la detención de tres personas y el aseguramiento de presuntas sustancias ilícitas, durante un cateo efectuado en la colonia Benito Juárez, en Ciudad Acuña.

La acción se llevó a cabo en un domicilio ubicado sobre la calle Capital Leal, hasta donde se desplazaron elementos de la Agencia de Investigación Criminal, en conjunto con personal del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Policía Estatal. La intervención formó parte de labores de investigación previamente integradas, las cuales permitieron obtener la orden judicial para ingresar al inmueble.

Durante la diligencia, los agentes realizaron una revisión minuciosa del interior de la vivienda, donde localizaron diversas sustancias con características similares a la mariguana y la metanfetamina. Los indicios fueron asegurados conforme a los protocolos establecidos y puestos a disposición de la autoridad correspondiente para su análisis y confirmación pericial.

En el lugar fueron detenidos tres hombres, identificados como José Luis ¨N¨, de 55 años de edad, conocido con el alias de “El Jou”; Javier ¨N¨, de 47 años; y Emmanuel ¨N¨, de 39 años. Los individuos fueron asegurados sin que se reportaran incidentes adicionales durante el desarrollo del operativo.

Tras su detención, los tres sujetos fueron trasladados y puestos a disposición del Ministerio Público, donde se determinará su situación legal por el presunto delito de posesión de narcóticos, en tanto continúan las investigaciones relacionadas con el caso.

El inmueble quedó bajo resguardo de las autoridades mientras se concluían las diligencias correspondientes, con el objetivo de preservar posibles indicios adicionales que pudieran integrarse a la carpeta de investigación.

De acuerdo con la información disponible, este tipo de operativos forma parte de acciones coordinadas que se han venido implementando en distintos sectores de Ciudad Acuña, mediante la colaboración entre corporaciones municipales, estatales y federales, con la finalidad de atender investigaciones relacionadas con delitos contra la salud.

Las autoridades no proporcionaron mayores detalles sobre el destino de las sustancias aseguradas ni sobre posibles vínculos de los detenidos con otros hechos delictivos, ya que el caso permanece bajo análisis ministerial. Será conforme avancen las diligencias legales cuando se determine si existen más responsabilidades o líneas de investigación derivadas de este cateo.

El caso quedó formalmente en manos de la autoridad competente, que continuará con la integración de la carpeta de investigación y definirá las acciones legales a seguir conforme a la normatividad vigente.

(Con información de medios locales)