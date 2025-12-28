$!Frente Frío 25 ingresará con Masa de Aire Ártico; pone a Coahuila en alerta por lluvia engelante y heladas

En el transcurso de la mañana del domingo 28 de diciembre, se prevé que el sistema frontal número 24 se disipe sobre el norte del territorio nacional, según el Pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Sin embargo, durante la tarde-noche, un nuevo Frente Frío número 25 impulsado por una masa de aire ártico, se aproximará e ingresará a la frontera norte y noreste de la República Mexicana, en combinación con las corrientes en chorro polar y subtropical, además de un río atmosférico, propiciarán un marcado descenso de las temperaturas, vientos fuertes a muy fuertes, lluvias y chubascos en las regiones mencionadas, así como la posible caída de nieve o aguanieve en el norte de Chihuahua. Por otra parte, un canal de baja presión y una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el sureste del país, ocasionarán lluvias y chubascos en el oriente, sur y sureste mexicano; adicionalmente en la península de Yucatán, con lluvias puntuales fuertes en Chiapas (centro y este) y Quintana Roo (centro y sur). Simultáneamente, otro canal de baja presión en el occidente y centro del país, aunado al ingreso de humedad del océano Pacífico, generará lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas en dichas regiones. TE PUEDE INTERESAR: Frente frío 24 traerá frío extremo, lluvias y vientos fuertes en México: prevén nevadas en zonas altas

FRENTE FRÍO #25 Durante el lunes 29 de diciembre, el frente frío #25 y su vaguada prefrontal recorrerán el litoral del golfo de México y ocasionarán lluvias fuertes a muy fuertes en el noreste, oriente y sureste del país, con lluvias puntuales intensas en zonas de Veracruz, Puebla, Tamaulipas, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. El aire ártico que impulsará al frente frío cubrirá la mayor parte del país y originará marcado descenso de las temperaturas, especialmente en los estados del norte, noreste, centro y oriente, con posible caída de nieve o aguanieve en zonas serranas de Chihuahua y Durango, así como en las cimas del Pico de Orizaba, Cofre de Perote, Popocatépetl e Iztaccíhuatl. De igual forma, habrá probabilidad de lluvia engelante en Coahuila y evento de "Norte" con rachas de 90 a 110 kilómetros por hora (km/h) en las costas de Tamaulipas, Veracruz, istmo y golfo de Tehuantepec. Durante el martes 30 de diciembre, el frente frío #25 se extenderá sobre el sureste mexicano y la península de Yucatán, mantendrá las condiciones para lluvias fuertes a intensas en el oriente y sureste del territorio nacional, con lluvias puntuales torrenciales en zonas de Veracruz y Tabasco. La masa de aire ártico que impulsará al frente mantendrá el ambiente frío a muy frío sobre la mayor parte del país con probable caída de nieve o aguanieve en el Pico de Orizaba y Cofre de Perote, además de evento de "Norte" intenso en el golfo de México e istmo de Tehuantepec, con rachas de 90 a 110 km/h y oleaje de 3 a 5 metros de altura en las costas de Veracruz (centro y sur) y golfo de Tehuantepec. PRONÓSTICO DEL CLIMA EN COAHUILA Saltillo disfrutará de un día con nubes y claros a soleado. La temperatura máxima alcanzará los 27 °C, mientras que la mínima será de 11 °C. Torreón tendrá un día con nubes y claros. La temperatura máxima alcanzará los 29 °C, mientras que la mínima será de 14 °C. En Monclova se espera un día con nubes y claros. La temperatura máxima será de 29 °C, mientras que la mínima será de 17 °C. Piedras Negras disfrutará de un día cubierto a parcialmente cubierto con nubes y claros. La temperatura máxima alcanzará los 26 °C, mientras que la mínima será de 19 °C.

LLUVIAS Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chiapas (centro y este) y Quintana Roo (centro y sur). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Puebla (Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Capital, Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca, Tabasco, Campeche y Yucatán. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Chihuahua, Nayarit, Estado de México, Querétaro, Hidalgo, Morelos y Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Nautla y Sotavento). Probabilidad de caída de nieve o aguanieve (durante la noche de hoy y madrugada del lunes): norte de Chihuahua. Las lluvias fuertes podrían originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones. TEMPERATURAS Máximas de 35 a 40 °C: Guerrero (noroeste) y Oaxaca (istmo). Máximas de 30 a 35 °C: Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Nayarit, Jalisco (costa), Colima, Michoacán, Morelos, Puebla (suroeste), Veracruz (costa), Tabasco (costa), Chiapas (oeste), Campeche y Yucatán. Mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango. Mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Sonora, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Estado de México, Tlaxcala y Puebla. Mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Coahuila, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca. VIENTO Y OLEAJE Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: golfo de California, Baja California, Baja California Sur y Sonora. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa occidental de Baja California y Baja California Sur. Las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Durante esta mañana, persisten condiciones para la formación de nieblas en los municipios de Mexicali, Tijuana, Playas de Rosarito, Ensenada y San Quintín, Baja California. ¿QUÉ ES UN FRENTE FRÍO? Un frente frío se produce por el choque de dos masas de aire: una fría y una cálida; esto provoca la formación de tormentas severas y un evento de Norte. Son impulsados por una masa de aire frío a una velocidad aproximada entre 40 y 60 kilómetros/hora, por lo que tienen una duración de 3 a 7 días en nuestro país y dejan un enfriamiento del aire sobre la región por donde pasa. De acuerdo a la climatología de México, la temporada de sistemas frontales inicia durante el mes de septiembre y concluye en mayo cuando se activa la de ciclones y huracanes; además es importante recordar que cuando los frentes interactúan con sistemas tropicales, los vuelven más inestables, duraderos y peligrosos. Los efectos de un frente frío, además de las bajas temperaturas, son lluvias, nevadas, oleaje y viento; este último, cuando corre de norte a sur en el golfo de México e istmo de Tehuantepec, se le conoce comúnmente como Norte.