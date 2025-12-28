Hallan sin vida a taxista dentro de su domicilio en Piedras Negras
El fallecido fue identificado como Irubiel de 55 años y, de confirmarse la causa de muerte, el caso sería contabilizado como el suicidio número 33 del año 2025
PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Una intensa movilización policiaca y de cuerpos de auxilio se registró la mañana de este sábado tras el hallazgo de un hombre sin vida al interior de un domicilio ubicado en la colonia Infonavit Río Grande, en Piedras Negras. El hecho generó el despliegue de corporaciones de seguridad y personal ministerial para el inicio de las diligencias correspondientes.
El reporte fue recibido alrededor de las 10:00 horas, cuando se alertó al sistema de emergencias sobre una persona inconsciente dentro de una vivienda localizada en la calle Río Mayo. Al arribar al sitio, elementos de Seguridad Pública Municipal confirmaron que no había respuesta desde el interior del inmueble, por lo que solicitaron el apoyo del Heroico Cuerpo de Bomberos para poder ingresar.
Tras realizar las maniobras necesarias para abrir el domicilio, rescatistas y paramédicos accedieron al lugar y procedieron a valorar al hombre, confirmando que ya no contaba con signos vitales. Ante esta situación, se notificó de inmediato a las autoridades ministeriales para la aplicación de los protocolos legales.
De manera preliminar, se estableció que el fallecimiento habría ocurrido por asfixia por suspensión, ya que el cuerpo fue localizado colgado de las escaleras con un cable alrededor del cuello. En la escena no se detectaron indicios de lucha ni señales de violencia previa, por lo que la principal línea de investigación apunta a un suicidio, situación que será confirmada o descartada mediante los estudios periciales correspondientes.
El hombre fue identificado como Irubiel ¨N¨, de 55 años de edad, quien se desempeñaba como taxista activo en la localidad. De acuerdo con versiones recabadas en el sector, anteriormente vivía con su familia en ese domicilio, aunque desde hace tiempo permanecía solo en el lugar.
El área fue acordonada por elementos de Seguridad Pública para preservar la escena, mientras agentes de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado realizaron la inspección del inmueble y zonas aledañas, además de llevar a cabo entrevistas con familiares para integrar la carpeta de investigación.
Concluidas las diligencias iniciales, se ordenó el levantamiento del cuerpo y su traslado al Servicio Médico Forense, donde se le practicará la necropsia de ley que permitirá establecer de manera oficial la causa del deceso. De confirmarse el suicidio, este caso sería contabilizado como el número 33 registrado en lo que va del año 2025 en Piedras Negras.
La Fiscalía General del Estado continuará con el seguimiento del caso hasta la conclusión de los dictámenes periciales y los trámites legales, tras lo cual el cuerpo será entregado a los familiares para los servicios funerarios correspondientes.
