Hallan sin vida a taxista dentro de su domicilio en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Una intensa movilización policiaca y de cuerpos de auxilio se registró la mañana de este sábado tras el hallazgo de un hombre sin vida al interior de un domicilio ubicado en la colonia Infonavit Río Grande, en Piedras Negras. El hecho generó el despliegue de corporaciones de seguridad y personal ministerial para el inicio de las diligencias correspondientes.

El reporte fue recibido alrededor de las 10:00 horas, cuando se alertó al sistema de emergencias sobre una persona inconsciente dentro de una vivienda localizada en la calle Río Mayo. Al arribar al sitio, elementos de Seguridad Pública Municipal confirmaron que no había respuesta desde el interior del inmueble, por lo que solicitaron el apoyo del Heroico Cuerpo de Bomberos para poder ingresar.

TE PUEDE INTERESAR: Regresa a salvo familia que desapareció de Tamaulipas con rumbo a Coahuila

Tras realizar las maniobras necesarias para abrir el domicilio, rescatistas y paramédicos accedieron al lugar y procedieron a valorar al hombre, confirmando que ya no contaba con signos vitales. Ante esta situación, se notificó de inmediato a las autoridades ministeriales para la aplicación de los protocolos legales.

De manera preliminar, se estableció que el fallecimiento habría ocurrido por asfixia por suspensión, ya que el cuerpo fue localizado colgado de las escaleras con un cable alrededor del cuello. En la escena no se detectaron indicios de lucha ni señales de violencia previa, por lo que la principal línea de investigación apunta a un suicidio, situación que será confirmada o descartada mediante los estudios periciales correspondientes.