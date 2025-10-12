Cateo en Acuña deja tres detenidos y decomiso de cristal

CIUDAD ACUÑA, COAH.- Un cateo realizado por autoridades estatales y federales en una vivienda de la colonia Las Alamedas de Acuña, dejó como resultado la detención de tres personas y el aseguramiento de cerca de dos kilogramos de metanfetaminas, conocidas como “cristal”.

El operativo se llevó a cabo la noche del viernes, alrededor de las 20:00 horas, en un domicilio ubicado sobre la calle General Quiñones, luego de que un juez autorizara la orden de cateo derivada de una investigación por presunto narcomenudeo.

La intervención fue encabezada por la Agencia de Investigación Criminal (AIC), con apoyo de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). La acción se extendió hasta cerca de la medianoche y formó parte de los operativos permanentes implementados en el municipio para combatir la venta y distribución de drogas.

De manera preliminar, fuentes cercanas a la investigación informaron que los agentes localizaron dos paquetes con sustancia cristalina con características similares a la metanfetamina, además de diverso material utilizado para su dosificación. Los detenidos fueron puestos bajo custodia y trasladados a las instalaciones del Ministerio Público Federal, donde se determinará su situación jurídica.

Las autoridades informaron que los resultados del cateo se integrarán a una carpeta de investigación que busca desarticular puntos de distribución de narcóticos en distintos sectores de Ciudad Acuña. Aunque no se han revelado las identidades de los detenidos, se espera que en las próximas horas se emita un comunicado oficial con más detalles sobre el aseguramiento.

Fuentes de la AIC señalaron que este tipo de intervenciones se han vuelto recurrentes en la frontera norte, con uno o dos cateos semanales en distintos sectores del municipio. El objetivo, añadieron, es inhibir la venta y transporte de drogas y reforzar la seguridad en la zona.

Las autoridades reiteraron su llamado a la población para realizar denuncias anónimas sobre actividades relacionadas con la venta de narcóticos, con el fin de fortalecer la estrategia de seguridad y reducir los índices delictivos en la región.

(Con información de medios locales)