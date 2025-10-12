Jugará Coahuila papel clave en próximo ‘boom’ por nearshoring

Ante una nueva ola de nearshoring que se espera en los próximos meses, Coahuila es clave por su localización y la labor de atracción de inversiones que actualmente hace.

Así lo consideró el coahuilense Enrique Perret, director ejecutivo de la US Mexico Foundation, organización que dirigió el proyecto del North Capital Forum, celebrado del 5 al 7 de octubre en la Ciudad de México.

“Con una relación enorme con Texas y Texas siendo el estado con mayor comercio de México, Coahuila va a jugar un rol fundamental. Aunque pareciera que el nearshoring está un poco estancado, la realidad es que creemos que va a haber un nuevo boom de empresas que van a buscar establecerse en la región y Coahuila va a jugar un rol importantísimo”, expuso Perret.

El originario de Piedras Negras consideró que Coahuila ya ha tenido un papel importante en la relocalización de las empresas con industrias como la automotriz, la electrónica y la minería, aprovechando sus vías férreas y sus cruces fronterizos.

Asimismo, calificó como un acierto la creación de la agencia de promoción económica ProCoahuila ante la desaparición de ProMéxico, que realizaba esa labor a nivel federal.

“La promoción del Estado no solamente hacia adentro de México, sino hacia afuera de México, principalmente en los Estados Unidos y Canadá, pues va a ser fundamental. Hoy en día las empresas que más generan empleo en Coahuila son Magna, General Motors, Stellantis, Martinrea, Constellation Brands, y son empresas todas ellas de capital americano o de capital canadiense, entonces es bien importante esa continua promoción del Estado como un complemento hacia los Estados Unidos y hacia Canadá”, señaló.

CAPACITACIÓN, SEGURIDAD Y CAPITAL, LOS RETOS

Perret consideró que Coahuila tiene tres retos principalmente para hacer frente a esta nueva ola de nearshoring, siendo el primero seguir siendo uno de los estados más seguros de México.

“Hoy está el Estado en muy buena situación en materia de seguridad, pero como sabemos, hay veces que eso pudiera cambiar de la noche a la mañana. Continuar ese esfuerzo de seguridad y Estado de Derecho es bien importante”, dijo.

Apuntó que el segundo gran reto es la capacitación de la fuerza laboral aprovechando las grandes instituciones educativas que tiene la entidad, aunque mencionó que será importante que la juventud entre con las habilidades necesarias al mundo laboral.

“El tercer reto me parece que es capital. Necesitamos financiamiento, las empresas van a necesitar más que nunca capital de trabajo, financiamiento a la pequeña, mediana, incluso a la gran empresa para hacer las inversiones que se van a requerir en los próximos años”, concluyó.