Coahuila: Lluvias elevan 70 centímetros el nivel de la presa La Amistad, tras meses de sequía

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    Coahuila: Lluvias elevan 70 centímetros el nivel de la presa La Amistad, tras meses de sequía
    Las lluvias en la cuenca del Río Bravo permitieron que la Presa Internacional La Amistad recuperara cerca de 50 millones de metros cúbicos de agua. CORTESÍA

Escurrimientos aumentan el almacenamiento del embalse, aunque las reservas aún permanecen lejos de una recuperación total

CIUDAD ACUÑA, COAH.- Las recientes lluvias registradas en la zona fronteriza favorecieron una recuperación parcial de la Presa Internacional La Amistad, ubicada entre México y Estados Unidos, luego de varios meses en los que el embalse permaneció en niveles históricamente bajos debido a la prolongada sequía.

De acuerdo con reportes de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), las precipitaciones en los arroyos tributarios del Río Bravo generaron aportaciones significativas al vaso de almacenamiento, con ingresos que alcanzaron hasta 600 metros cúbicos por segundo.

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Gracias a estos escurrimientos, el nivel del embalse aumentó aproximadamente 70 centímetros en el transcurso de una semana, lo que representa una recuperación cercana a los 50 millones de metros cúbicos de agua.

MANTIENEN MEDIDAS PARA PRESERVAR EL RECURSO

Con este incremento, la presa elevó su almacenamiento hasta alrededor del 20.5 por ciento de su capacidad ordinaria, dejando atrás los niveles más bajos registrados durante el presente año.

No obstante, las autoridades advirtieron que, aunque el comportamiento es favorable, el volumen acumulado aún resulta insuficiente para considerar superada la crisis hídrica que afecta a la región fronteriza.

Ante este panorama, la CILA mantiene una política de extracción restringida con el propósito de preservar las reservas disponibles y garantizar el abastecimiento para las poblaciones de ambos lados de la frontera.

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Actualmente, el desfogue a través de la cortina de la presa se mantiene en aproximadamente 13 metros cúbicos por segundo, priorizando el suministro para consumo humano. Del volumen distribuido, alrededor de tres metros cúbicos por segundo corresponden a México, mientras que el resto se destina a las necesidades de Estados Unidos, conforme a los acuerdos de operación vigentes.

Las autoridades señalaron que el comportamiento de las lluvias durante las próximas semanas será determinante para consolidar la recuperación del embalse y fortalecer la disponibilidad del recurso en una de las principales fuentes de abastecimiento de agua para la región.

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