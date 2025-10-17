DIF Acuña abre centro de acopio en apoyo a familias de Poza Rica afectadas por inundaciones

Acuña
/ 17 octubre 2025
    DIF Acuña abre centro de acopio en apoyo a familias de Poza Rica afectadas por inundaciones
    El DIF Acuña habilitó sus instalaciones como centro de acopio para ayudar a familias de Poza Rica afectadas por las lluvias. FOTO: VANGUARDIA/JOSUÉ RODRÍGUEZ

Recibirán donativos de lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas. Se solicitan alimentos no perecederos, agua embotellada y artículos de limpieza e higiene

ACUÑA, COAH.- Bajo el lema “Unidos por amor y solidaridad”, el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Acuña anunció la habilitación de sus instalaciones como centro de acopio para reunir víveres y artículos de primera necesidad en apoyo a las familias afectadas por las recientes lluvias e inundaciones en Poza Rica, Veracruz.

A través de un comunicado, el DIF Municipal invitó a la ciudadanía a sumarse a esta iniciativa humanitaria. “Convocamos a la comunidad a participar en la colecta de apoyo para nuestros hermanos de Poza Rica, quienes atraviesan momentos difíciles a causa de las inundaciones”, señala el mensaje oficial.

TE PUEDE INTERESAR: Región Centro suma 74 contagios de dengue y refuerza prevención

Las donaciones se reciben en las instalaciones del DIF, de lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas. Se solicita principalmente la aportación de alimentos no perecederos, agua embotellada, productos de higiene personal y artículos de limpieza.

Entre los productos más necesarios se encuentran leche en polvo o en envase Tetrapak, papel higiénico, jabón en barra y en polvo, pasta dental, toallas femeninas, cepillos dentales, escobas, cloro, jergas, fibras, cubetas, desinfectantes, pañales, biberones y toallitas húmedas.

La presidenta del DIF, Yahaira Romero, hizo un llamado a la comunidad acuñense para sumarse a esta causa solidaria. “Este esfuerzo busca fomentar la empatía, la solidaridad y el sentido de humanidad con las familias veracruzanas que hoy enfrentan una situación crítica”, expresó.

