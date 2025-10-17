Región Centro suma 74 contagios de dengue y refuerza prevención

Monclova
/ 17 octubre 2025
    Región Centro suma 74 contagios de dengue y refuerza prevención
    Autoridades municipales coordinan trabajos de descacharrización en Frontera para prevenir la propagación del mosquito Aedes aegypti. FOTO: ARCHIVO/ VANGUARDIA

La Secretaría de Salud refuerza vigilancia en Candela, donde se investigan casos sospechosos de dengue y se aplican pruebas a pacientes locales

MONCLOVA, COAH.- Los casos confirmados de dengue continúan en ascenso en la Región Centro de Coahuila, sumando un total de 74 personas afectadas, de acuerdo con el último reporte de la Jurisdicción Sanitaria 04. La semana anterior se habían registrado 65 casos, lo que evidencia un incremento.

Monclova concentra la mayor parte de los contagios, con 52 casos confirmados. Le siguen Frontera con 18, San Buenaventura con tres y Castaños y Nadadores con un caso cada uno. Ante esta situación, las autoridades sanitarias mantienen alerta, especialmente en las comunidades rurales donde se han detectado nuevos casos sospechosos.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: piden maestros la salida de Isela Licerio, líder de la Sección 38

En el Pueblo Mágico de Candela se investigan posibles contagios tras reportes ciudadanos de personas con síntomas compatibles con dengue. Para ello, un equipo de epidemiólogos y personal de la Secretaría de Salud se desplazó al municipio para tomar muestras y aplicar pruebas rápidas y PCR, con el objetivo de confirmar los casos y justificar las acciones preventivas en la zona. Hasta el momento, los pacientes bajo investigación no han requerido hospitalización, aunque uno permanece bajo observación por presentar síntomas más severos.

Las autoridades municipales, en coordinación con la Secretaría de Salud, implementan medidas preventivas como descacharrización, fumigación y promoción del cuidado doméstico para evitar la proliferación del mosquito Aedes aegypti. Se ha solicitado a la población retirar llantas y recipientes en desuso, así como mantener patios y espacios limpios para reducir criaderos.

El titular de la Jurisdicción Sanitaria 04, Faustino Aguilar Arocha, hizo un llamado a reforzar las medidas de higiene y vigilancia sanitaria en los hogares y espacios públicos, recordando que la prevención es clave para contener la propagación del dengue en toda la región.

(Con informaciñon de medos locales)

Temas


Contagios
Dengue
Salud

Localizaciones


Región Centro

true

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Autoridades estatales y federales realizan operativos en la Región Norte de la entidad tras los dos hechos de violencia.

Confirma Fiscalía de Coahuila un muerto, un herido y tres detenidos tras enfrentamientos en límites con NL
Diputados aprobó por mayoría en lo general y en lo particular de los artículos no reservados el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del IEPS para el 2026.

Avalan aumento al IEPS a refrescos, cigarros, casinos, videojuegos y... a sueros orales

Las inversiones anunciadas el pasado miércoles contemplan un mall de lujo con marcas que no están instaladas en el norte del país.

Saltillo se beneficiará con inversiones para mall de lujo en Nuevo León
true

POLITICÓN: ¡ARRE! Rodeo Saltillo apuesta por atraer a 60 mil visitantes de todo el país

true

Coahuila: Los presuntos candidatos morenistas a las próximas jornadas electorales empiezan a asomarse
Hernán Bermúdez, criminal confeso

Hernán Bermúdez, criminal confeso
true

David Cohen: El asesinato que no quieren investigar
true

Coahuila: el blindaje ante la delincuencia organizada