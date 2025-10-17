Región Centro suma 74 contagios de dengue y refuerza prevención

MONCLOVA, COAH.- Los casos confirmados de dengue continúan en ascenso en la Región Centro de Coahuila, sumando un total de 74 personas afectadas, de acuerdo con el último reporte de la Jurisdicción Sanitaria 04. La semana anterior se habían registrado 65 casos, lo que evidencia un incremento.

Monclova concentra la mayor parte de los contagios, con 52 casos confirmados. Le siguen Frontera con 18, San Buenaventura con tres y Castaños y Nadadores con un caso cada uno. Ante esta situación, las autoridades sanitarias mantienen alerta, especialmente en las comunidades rurales donde se han detectado nuevos casos sospechosos.

En el Pueblo Mágico de Candela se investigan posibles contagios tras reportes ciudadanos de personas con síntomas compatibles con dengue. Para ello, un equipo de epidemiólogos y personal de la Secretaría de Salud se desplazó al municipio para tomar muestras y aplicar pruebas rápidas y PCR, con el objetivo de confirmar los casos y justificar las acciones preventivas en la zona. Hasta el momento, los pacientes bajo investigación no han requerido hospitalización, aunque uno permanece bajo observación por presentar síntomas más severos.

Las autoridades municipales, en coordinación con la Secretaría de Salud, implementan medidas preventivas como descacharrización, fumigación y promoción del cuidado doméstico para evitar la proliferación del mosquito Aedes aegypti. Se ha solicitado a la población retirar llantas y recipientes en desuso, así como mantener patios y espacios limpios para reducir criaderos.

El titular de la Jurisdicción Sanitaria 04, Faustino Aguilar Arocha, hizo un llamado a reforzar las medidas de higiene y vigilancia sanitaria en los hogares y espacios públicos, recordando que la prevención es clave para contener la propagación del dengue en toda la región.

(Con informaciñon de medos locales)