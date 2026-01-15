DIF Nava impulsa el emprendimiento con taller vespertino de repostería

Acuña
/ 15 enero 2026
    DIF Nava impulsa el emprendimiento con taller vespertino de repostería
    Participantes del taller aprenderán técnicas básicas de repostería con enfoque en el autoempleo. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

El programa ‘Sabores que Emprenden’ ofrecerá capacitación práctica en distintas sedes del municipio para facilitar la participación ciudadana

NAVA, COAH.- Con el objetivo de facilitar la participación ciudadana y ampliar las oportunidades de capacitación, el DIF Municipal de Nava anunció la apertura del taller “Sabores que Emprenden”, una iniciativa dirigida a personas de todas las edades interesadas en aprender repostería y desarrollar habilidades para el autoempleo.

El programa iniciará el próximo lunes 26 de enero y se impartirá en horario vespertino, de 3:00 a 5:00 de la tarde, en distintas sedes del municipio, con la finalidad de acercar la capacitación a diversas colonias y facilitar la asistencia de quienes trabajan o estudian durante la mañana.

Durante el taller, las y los participantes recibirán formación práctica en la elaboración de productos de repostería, promoviendo la creatividad, el aprendizaje de técnicas básicas y el interés por emprender proyectos productivos.

Las sesiones se desarrollarán los lunes y martes en las instalaciones del DIF Municipal; miércoles y jueves en la colonia Manantial, en la Plaza Ferromex; y los viernes en la colonia Bosques, en el Salón del Adulto Mayor.

Para inscribirse, las personas interesadas deberán presentar copia de su credencial de elector y comprobante de domicilio. El DIF Municipal reiteró la invitación a la comunidad a sumarse a esta iniciativa que busca fortalecer la economía familiar y fomentar el desarrollo de habilidades útiles para la vida laboral.

Temas


programas sociales
Emprendedores
Talleres

Localizaciones


Nava

