Entrega AIC en Puente Acuña–Del Río a hombre con orden por tráfico de personas

Acuña
/ 24 febrero 2026
    Entrega AIC en Puente Acuña–Del Río a hombre con orden por tráfico de personas
    Tras la entrega, el hombre quedó bajo custodia de los U.S. Marshals para enfrentar su proceso legal. CORTESÍA

El detenido contaba con una orden de arresto vigente en el condado de Val Verde, Texas

ACUÑA, COAH.- Un hombre con orden de arresto vigente en el condado de Val Verde, Texas, fue entregado a autoridades estadounidenses mediante un procedimiento de deportación controlada realizado en la frontera de Acuña.

La diligencia fue ejecutada por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), adscrita a la Fiscalía General del Estado de Coahuila, en coordinación con el Instituto Nacional de Migración (INM). El traslado se llevó a cabo a través del Puente Internacional Acuña–Del Río, donde el detenido fue puesto a disposición de los U.S. Marshals.

El individuo fue identificado como Alexis ¨N¨, de 26 años, originario de los Estados Unidos de América. De acuerdo con la información oficial, contaba con una orden de arresto por el delito de tráfico de personas en el condado de Val Verde.

La entrega se realizó bajo un esquema de coordinación binacional, en el que participaron autoridades estatales mexicanas y agencias de seguridad de Estados Unidos. La deportación controlada permitió formalizar el traslado del requerido hacia territorio estadounidense para que enfrente el proceso legal correspondiente.

El detenido contaba con una orden de arresto en el condado de Val Verde, Texas, por tráfico de personas.
El detenido contaba con una orden de arresto en el condado de Val Verde, Texas, por tráfico de personas. CORTESÍA

La Fiscalía General del Estado informó que estas acciones forman parte de los mecanismos de cooperación permanente entre corporaciones de seguridad locales, federales e internacionales. El procedimiento fue efectuado conforme a los protocolos establecidos para este tipo de casos en la franja fronteriza.

El operativo se desarrolló en la ciudad de Acuña el 24 de febrero de 2026. Tras cumplimentarse la entrega, el detenido quedó bajo custodia de las autoridades estadounidenses que lo reclamaban.

De acuerdo con lo señalado por la Fiscalía estatal, la coordinación con agencias internacionales permite dar seguimiento a personas que cuentan con mandamientos judiciales fuera del país y que son ubicadas en territorio nacional.

Con este procedimiento, se formalizó la deportación y puesta a disposición del hombre requerido por la justicia del condado de Val Verde, Texas, por su presunta participación en el delito de tráfico de personas.

