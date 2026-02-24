Entrega AIC en Puente Acuña–Del Río a hombre con orden por tráfico de personas

ACUÑA, COAH.- Un hombre con orden de arresto vigente en el condado de Val Verde, Texas, fue entregado a autoridades estadounidenses mediante un procedimiento de deportación controlada realizado en la frontera de Acuña.

La diligencia fue ejecutada por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), adscrita a la Fiscalía General del Estado de Coahuila, en coordinación con el Instituto Nacional de Migración (INM). El traslado se llevó a cabo a través del Puente Internacional Acuña–Del Río, donde el detenido fue puesto a disposición de los U.S. Marshals.

El individuo fue identificado como Alexis ¨N¨, de 26 años, originario de los Estados Unidos de América. De acuerdo con la información oficial, contaba con una orden de arresto por el delito de tráfico de personas en el condado de Val Verde.

La entrega se realizó bajo un esquema de coordinación binacional, en el que participaron autoridades estatales mexicanas y agencias de seguridad de Estados Unidos. La deportación controlada permitió formalizar el traslado del requerido hacia territorio estadounidense para que enfrente el proceso legal correspondiente.