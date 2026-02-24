Tres buscan ser diputados independientes en Coahuila; desechan dos solicitudes

El Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila aprobó tres de las cinco solicitudes de ciudadanos que buscan contender por una curul en Coahuila de forma independiente a los partidos políticos en las próximas elecciones del 7 de junio, cuando Coahuila renovará su Congreso local.

Fue el pasado 14 de febrero cuando el IEC dio por concluida la convocatoria para que los ciudadanos que quisieran contender por la vía independiente manifestaran su intención y presentaran los requisitos legales para poder ingresar a la primera parte de la contienda.

TE PUEDE INTERESAR: Reportan hasta 4 casos de menores embarazadas, por semana, en la Región Centro de Coahuila

Fueron los ciudadanos Masías Menera Sierra, Mario Alberto Córdova Hernández, Luis Alberto Barajas Trejo, Diego Raúl Aguilar Rodríguez e Irving Alexander Rodríguez Vargas quienes registraron su manifestación antes de concluir la fecha.

Tras analizar el cumplimiento de los requisitos legales, el Consejo aprobó por unanimidad el pase a la siguiente etapa para Masías Menera Sierra —hermano del recién destituido titular de Simas Piedras Negras, Lorenzo Menera—, quien buscará contender por el distrito 02 de Coahuila y ahora deberá buscar el apoyo ciudadano de al menos el 1.5 por ciento del electorado de su distrito, lo que comprende dos mil 256 firmas.

Además, se aprobó el pase a la siguiente etapa de Mario Alberto Córdova Hernández para el distrito 04 de Coahuila, que comprende la región Centro y tiene cabecera en San Pedro de las Colonias. El exintegrante de Morena en la región deberá reunir un total de dos mil 173 firmas.

También se aprobó el pase a la siguiente etapa para Luis Alberto Barajas Trejo en el distrito 10, con cabecera en Torreón. El exrepresentante de la organización Fundación Alba Laguna, que en 2024 buscó ser registrada como Partido Democrático de la Mujer, deberá reunir dos mil 69 firmas de apoyo ciudadano.

Todas estas firmas no comprometen al electorado a votar por ellos, sino que se recaban como método de validación para el ingreso a la contienda y deberán registrarse entre el 25 de febrero y el 20 de marzo a través de una plataforma digital desarrollada por las autoridades electorales.

En la misma sesión fueron desechadas las intenciones de ingresar a la contienda por la vía independiente de Diego Raúl Aguilar Rodríguez, quien presentó su intención por el distrito 12 en la región sureste de Coahuila, así como la de Irving Alexander Rodríguez Vargas, quien deseaba contender por el distrito 09.

En ambos casos, los registros fueron desechados toda vez que no respondieron, dentro del plazo permitido, a la solicitud del IEC en la que se requería la ampliación de datos que debían proporcionarse como parte de los requisitos legales.