Incendian inmueble asegurado por la Fiscalía en Acuña

Acuña
/ 20 enero 2026
    Incendian inmueble asegurado por la Fiscalía en Acuña
    Bomberos ingresaron al inmueble asegurado tras forzar el acceso principal para sofocar el incendio. FOTO: ARCHIVO

Un inmueble asegurado por la Fiscalía fue incendiado durante la madrugada en la colonia Benito Juárez, en Acuña; Bomberos y CFE intervinieron.

ACUÑA, COAH.- Un inmueble que se encontraba bajo aseguramiento ministerial fue incendiado durante la madrugada del lunes en la colonia Benito Juárez, en Acuña, lo que generó una movilización de cuerpos de emergencia y personal técnico debido a los riesgos que presentaba el lugar.

El hecho fue reportado en las primeras horas del día, cuando se alertó sobre un incendio al interior de una vivienda ubicada en la calle 5 de Febrero. Al sitio acudieron elementos del Cuerpo de Bomberos y personal de Protección Civil para atender la emergencia y evitar que las llamas se propagaran a inmuebles cercanos.

De acuerdo con la información disponible, la vivienda había sido asegurada días atrás por la Fiscalía General del Estado, al estar relacionada con presuntas actividades de venta de droga. El inmueble permanecía cerrado y bajo resguardo al momento de registrarse el siniestro.

A la llegada de los bomberos, se confirmó que el fuego se originaba desde el interior del domicilio, lo que obligó a los elementos a forzar el acceso principal. Para poder ingresar y realizar las maniobras de control, fue necesario destruir el candado que mantenía cerrada la puerta.

Durante la intervención, se detectó un riesgo adicional, ya que las rejas del inmueble se encontraban electrificadas. Ante esta situación, se solicitó el apoyo de personal de la Comisión Federal de Electricidad, quienes acudieron al lugar para realizar la desconexión del suministro eléctrico y eliminar el peligro para los rescatistas.

Una vez controlada la situación eléctrica, los bomberos continuaron con las labores para sofocar el incendio, logrando finalmente extinguir las llamas. No se reportaron personas lesionadas, debido a que el inmueble se encontraba deshabitado al momento del incidente.

Tras concluir las maniobras, el área fue asegurada nuevamente, quedando bajo resguardo mientras se evalúan los daños ocasionados por el fuego. Hasta el momento, no se ha informado sobre el alcance total de las afectaciones al interior del inmueble.

La Fiscalía General del Estado informó que se abrirá una investigación para esclarecer las circunstancias en las que se registró el incendio, al tratarse de una propiedad que se encontraba asegurada dentro de una carpeta de investigación. Las autoridades buscarán determinar si el siniestro fue provocado y establecer posibles responsabilidades.

Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

