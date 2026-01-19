Saltillo, entre ciudades a donde arribaron empresas nuevas que no tenían presencia en el país

+ Seguir en Seguir en Google
Dinero
/ 19 enero 2026
    Saltillo, entre ciudades a donde arribaron empresas nuevas que no tenían presencia en el país
    De acuerdo al reporte la demanda de espacios generados por las nuevas empresas fueron del giro automotriz, seguido por el eléctrico y la electrónica. FOTO: ESPECIAL.

La Región Noreste de México fue la que concentró la mayor parte de la absorción bruta de espacios industriales bajo este concepto

De las 20 nuevas empresas que registró Market Analysis que llegaron al país en 2025, dos de ellas se instalaron en Saltillo y con ello, recibió el mismo número que ciudades como Guanajuato y Aguascalientes.

Esas 20 compañías generaron una absorción bruta de 2.18 millones pies cuadrados, asimismo Market Analysis resaltó que de acuerdo a sus cifras históricas de absorción, éstas no habían establecido ninguna planta, proceso productivo o de logística dentro del territorio nacional.

TE PUEDE INTERESAR: Arranca el Foro Económico Mundial; encuestados esperan más confrontaciones entre países

La Región Noreste concentró la mayor parte, pues Monterrey recibió siete de esas inversiones, los mercados de Tijuana y San Luis Potosí fueron tres, mientras que Guanajuato, Saltillo y Querétaro con dos respectivamente, y Aguascalientes con una.

Del origen de las nuevas compañías que llegaron al territorio nacional, en 12 de ellas llegaron del continente asiático, en específico de países como China, Japón, Taiwán, Corea e India, quienes decidieron trasladar su producción o procesos logísticos a México y con ello, demandaron el 61% de los espacios industriales bajo este concepto.

Finalmente la demanda de espacios industriales generados por las nuevas empresas que llegaron a México, se concentró en procesos relacionados con la industria automotriz, eléctrica/electrónica, plástica, metalmecánica, de embalaje, componentes de cobre, de herramientas y agroindustria.

Temas


Dinero
Economía
empleos

Localizaciones


Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Pablito clavó un clavito

Pablito clavó un clavito
true

La libertad se ejerce con responsabilidad
true

POLITICÓN: Coahuila no fue espectador en la operación contra director de VANGUARDIA; hay indicios de coordinación
El Municipio comprará nuevas patrullas para el Grupo de Reacción Sureste y el área de Tránsito.

Saltillo incorporará equipo antimotín
Mientras Venezuela enfrentaba escasez y crisis económica, la fortuna de Nicolás Maduro habría alcanzado los 3 mil 800 millones de dólares, de acuerdo con Transparencia Venezuela

¿Austeridad bolivariana?... Calculan que riqueza de Nicolás Maduro asciende a 3 mil 800 millones de dólares

El quarterback saltillense Sergio Reséndiz volvió a casa tras ser seleccionado por los Dinos de Saltillo en el Draft LFA 2.0, reforzando el proyecto rumbo al Tazón México IX.

Dinos de Saltillo refuerzan su roster en el Draft LFA 2.0 y regresan al QB Sergio Reséndiz
Los ciudadanos de Groenlandia y los líderes europeos rechazan la adquisición forzosa de la isla, defendiendo su derecho a la autodeterminación.

Europa se plantea respuestas drásticas a las amenazas de Trump hacia Groenlandia
El aumento descontrolado de los precios de los alimentos ha obligado a las familias a racionar cada producto, dejando muchos refrigeradores prácticamente desiertos ante la imposibilidad de reponer lo básico.

El mayor reto de Venezuela no es el petróleo, es llevar comida a la mesa