Saltillo, entre ciudades a donde arribaron empresas nuevas que no tenían presencia en el país

De las 20 nuevas empresas que registró Market Analysis que llegaron al país en 2025, dos de ellas se instalaron en Saltillo y con ello, recibió el mismo número que ciudades como Guanajuato y Aguascalientes.

Esas 20 compañías generaron una absorción bruta de 2.18 millones pies cuadrados, asimismo Market Analysis resaltó que de acuerdo a sus cifras históricas de absorción, éstas no habían establecido ninguna planta, proceso productivo o de logística dentro del territorio nacional.

La Región Noreste concentró la mayor parte, pues Monterrey recibió siete de esas inversiones, los mercados de Tijuana y San Luis Potosí fueron tres, mientras que Guanajuato, Saltillo y Querétaro con dos respectivamente, y Aguascalientes con una.

Del origen de las nuevas compañías que llegaron al territorio nacional, en 12 de ellas llegaron del continente asiático, en específico de países como China, Japón, Taiwán, Corea e India, quienes decidieron trasladar su producción o procesos logísticos a México y con ello, demandaron el 61% de los espacios industriales bajo este concepto.

Finalmente la demanda de espacios industriales generados por las nuevas empresas que llegaron a México, se concentró en procesos relacionados con la industria automotriz, eléctrica/electrónica, plástica, metalmecánica, de embalaje, componentes de cobre, de herramientas y agroindustria.