POLITICÓN: Respira Saltillo aire tóxico de 120 ladrilleras, identificadas como focos de contaminación

I. DONDE APRIETA...

La presidenta Claudia Sheinbaum informó ayer que, en el primer año calendario completo de su administración, es decir, en 2025, se logró una cifra récord de recaudación en el país. Para dimensionar, a las arcas federales ingresaron casi medio billón de pesos más que en el 2024. Más o menos la mitad de esa cifra corresponde a ingresos generados por el comercio exterior y otra cuarta parte se debe al incremento en la captación del IVA. En principio, eso implica que se recauda mejor, es decir, que los evasores fiscales cada vez la tienen más difícil para picarle los ojos al SAT.

II. VAN EN SERIO

Y para este año, se dijo, se va a poner especial atención a la operación de las “factureras” y “nomineras”, es decir, las empresas que simulan vender productos o servicios, así como contar con personal asalariado, con la única intención de defraudar al fisco. Cabría esperar que se les combata con todo a quienes no solamente defraudan el fisco, sino que ayudan a políticos corruptos a robar dinero del erario...

III. ¿PURO DISCURSO?

Y en el terreno de la corrupción andando, ayer en el recinto legislativo de San Lázaro, en la CDMX, se presentó una propuesta para reformar el Sistema Nacional Anticorrupción, quesque para transformarlo en un mecanismo que “ahora sí” ofrezca resultados. El evento lo encabezaron, por un lado, la aún presidenta del Sistema, Vania Pérez Morales, y, por el otro, el vicecoordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar. ¿Y qué se dijo en el encuentro? Exactamente lo mismo que hace una década, cuando comenzó la discusión del modelo que hoy tenemos a nivel nacional y en los estados: se necesita una reforma constitucional.

IV. O PUROS PRETEXTOS

“Es que el sistema no tiene dientes”, “es que la ciudadanización no es suficiente”, “es que hay que legislar con perspectiva de género” y otros lugares comunes se expusieron en el Foro Legislativo. Lo cierto es que el modelo lleva ya ocho años, ha costado una carretada de dinero y no ha logrado ningún resultado tangible. ¿Será porque quienes se benefician de la corrupción también controlan las estructuras de poder que podrían convertir al Sistema en un mecanismo eficaz?

V. SIGNIFICADO

El que tuvo casa llena ayer, durante la presentación de su primer informe de labores legislativas, fue el saltillense Jericó Abramo Masso. Dos cosas, sobre todo, deben decirse del evento. La primera es que ahí estaban todos los integrantes de la clase política local, comenzando por el titular del Ejecutivo del Estado, por lo que el mensaje que el acto envía, en términos del desbordado futurismo electoral en el que todos andan metidos, pues resulta el más claro y contundente de todos los que hemos atestiguado en eventos similares en las últimas semanas. ¿En qué se va a traducir? Pues eso ya lo veremos...

VI. SUSTANCIA

La segunda es que, a diferencia de casi todos los informes de este tipo, el de Abramo Masso sí tuvo un amplio apartado dedicado al trabajo legislativo, es decir, a la presentación de iniciativas para reformar leyes, la discusión en las comisiones de las que forma parte y la intervención en tribuna. También informó de la gestión y del trabajo “en territorio”, como le gusta decirle a los políticos. Pero eso fue el extra, no la parte medular.

VII. AIRE TÓXICO

Las ladrilleras volvieron a prender los focos rojos. Según la Secretaría de Medio Ambiente –que dirige Susana Estens de la Garza–, en Saltillo hay al menos 120 hornos que sueltan partículas diminutas que se van directo a los pulmones. El problema no es nuevo, pero ahora dicen que sí lo van a atacar: se habla de reubicaciones, de cambiar el tipo de combustible (adiós a las llantas quemadas) y de usar hornos más limpios. No se trata de clausurar de golpe, porque también hay un impacto económico y social. Pero mientras se decide qué hacer... el aire se sigue respirando igual de sucio.

VIII. TRÍO CONTAMINANTE

La dependencia informó la existencia de tres grandes focos de contaminación en la zona sureste de Coahuila. La cementera, la acerera y las ladrilleras. La primera es asunto federal, pero las otras dos son competencia municipal, así que ya hay pláticas con el Ayuntamiento. El reto es encontrar soluciones reales sin afectar a quienes viven de esta actividad. Pero eso sí: también es momento de dejarse de cuentos. La calidad del aire no es buena... y las consecuencias no tardan en notarse.

IX. SARAPE EN HARVARD

Desde Saltillo hasta Harvard, la artista Valeria Padilla llevó el sarape a lo más alto. Estudiante de la Facultad de Artes Plásticas de la UAdeC, su obra fue elegida como imagen oficial de la exposición internacional “Images of Mexico” en la Universidad de Harvard. Su propuesta destaca al sarape como símbolo vivo de identidad y memoria, y fue seleccionada entre trabajos de todo el país. Con técnica, narrativa y raíz, Valeria demuestra que desde las aulas coahuilenses se puede proyectar arte con potencia global. Orgullo local con sello universitario.