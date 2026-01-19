NOAA alerta que la tormenta solar más grande de los últimos 20 años azota a la Tierra

+ Seguir en Seguir en Google
Información
/ 19 enero 2026
    NOAA alerta que la tormenta solar más grande de los últimos 20 años azota a la Tierra
    La NOAA, a través del SWPC, informó que una poderosa actividad solar liberada por el sol se dirige hacia la Tierra. ESPECIAL

El Sol liberó la tormenta geomagnética extrema de nivel S4, la última de esa magnitud fue en octubre de 2003

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), a través del Centro de Predicción del Clima Espacial del Servicio Meteorológico Nacional, SWPC, informó que una poderosa actividad solar liberada por el sol se dirige hacia la Tierra y probablemente creará deslumbrantes exhibiciones de auroras en áreas inesperadas la noche del lunes y la madrugada del martes.

Por lo que ha clasificado a la tormenta de radiación solar como de nivel cinco en escala de intensidad; señalando que “actualmente está en progreso una tormenta de radiación solar severa S4; esta es la mayor tormenta de radiación solar en más de 20 años”, compartió el SWPC en X.

Agregando que “la última vez que se observaron niveles S4 fue en octubre de 2003. Los efectos potenciales se limitan principalmente a lanzamientos espaciales, aviación y operaciones satelitales”.

TE PUEDE INTERESAR: Investigador de la UNAM alerta por superllamaradas solares que podría colapsar la tecnología

LA TORMENTA SOLAR Y SU EXPOSICIÓN EN ASTRONAUTAS Y AVIACIÓN

Las tormentas de radiación solar que llegan a la Tierra pueden causar un aumento en los riesgos de exposición a la radiación para los astronautas en órbita terrestre baja, como los que están a bordo de la Estación Espacial Internacional, así como para los pasajeros en vuelos que atraviesan rutas polares.

Por eso el Centro de Predicción del Clima Espacial del Servicio Meteorológico Nacional ha notificado a la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), la Administración Federal de Aviación (FAA), la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), la Corporación de Fiabilidad Eléctrica de Norteamérica y a otros operadores para que se preparen para la tormenta.

“Hemos estado haciendo todas estas llamadas telefónicas para asegurar que todos los operadores de infraestructuras tecnológicas clave estén al tanto de lo que está sucediendo”, dijo Shawn Dahl, pronosticador del SWPC.

Por otro lado, los astronautas pueden trasladarse a partes de la estación espacial que están mejor protegidas, como lo han hecho durante otras tormentas geomagnéticas extremas, como la de mayo 2024.

TE PUEDE INTERESAR: Tormenta Solar golpea a la Tierra... ¿Qué efectos ocasionará?

ALERTAN FALLA EN TELECOMUNICACIÓN

Mientras que el aumento de la radiación también puede representar riesgos para los satélites de los que dependemos para las comunicaciones y la navegación.

Si bien son impresionantes, también hay riesgos para la población, como fallas e interrupciones en:

- Sistemas de comunicación;
- Sobrecargas en redes eléctricas;
- Fallos en satélites.

¿QUÉ ES UNA TORMENTA SOLAR?

Las tormentas solares, también llamadas tormentas geomagnéticas, ocurren cuando el Sol libera grandes cantidades de energía, plasma y partículas cargadas hacia el espacio. Estas emisiones pueden viajar millones de kilómetros hasta interactuar con el campo magnético de la Tierra.

En este caso, la llamarada solar se originó a las 13:33 GMT y generó una onda de radiación que se desplaza a una velocidad aproximada de 893 kilómetros por segundo, una cifra considerada elevada en términos de actividad solar.

Cuando estas partículas alcanzan la magnetosfera terrestre, provocan alteraciones en la ionosfera, una capa clave para la transmisión de señales de radio y sistemas de navegación global.

TE PUEDE INTERESAR: La fecha exacta para ver el fenómeno astronómico de la Luna de Nieve en México

¿QUÉ EFECTOS PUEDE OCASIONAR?

Aunque la NOAA aclaró que este tipo de tormentas no representa un riesgo directo para la salud humana, sí puede tener impactos relevantes en la tecnología que se utiliza diariamente en todo el mundo.

Entre los principales efectos se encuentran interferencias en las señales GPS, fallas temporales en comunicaciones de radio de alta frecuencia y complicaciones en la navegación aérea, especialmente en rutas cercanas a los polos.

En escenarios más severos, una tormenta solar intensa puede provocar daños en satélites, interrupciones en redes eléctricas y afectaciones a transformadores de alta tensión, lo que incrementa la importancia del monitoreo constante.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Qué es la explosión de Tunguska?... el fenómeno que impactó con la fuerza de 300 bombas atómicas sin dejar rastro

¿POR QUÉ SE REGISTRAN MÁS EVENTOS?

La NOAA explicó que el incremento de este tipo de fenómenos está relacionado con la fase activa del ciclo solar de 11 años, un periodo natural en el que el Sol aumenta su actividad.

Durante estas etapas, es más común la aparición de manchas solares, llamaradas y eyecciones de masa coronal, lo que eleva la probabilidad de tormentas geomagnéticas.

Por esta razón, los especialistas mantienen una vigilancia continua durante las próximas horas y días, con el fin de anticipar posibles impactos y emitir alertas preventivas.

(Con información de medios de comunicación)

Temas


Astronomía
Ciencia
Sol

Organizaciones


NOAA

Karla Velazquez

Karla Velazquez

Editora Web en Mesa Central, enfocada en tendencias de Deportes para Vanguardia Mx. También se especializa en Fact Checking de discursos políticos, sociales y científicos, así como temas de tendencia en redes sociales.

Es egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Selección de los editores
Omar García Harfuch informó la captura de Iván Valerio “N”, alias “El Mantecas”, durante un operativo federal en Badiraguato, Sinaloa, con detenciones y aseguramientos de armas y drogas

Detienen a Iván Valerio “El Mantecas”, ligado a facción de los Beltrán Leyva, en Badiraguato

El ex Embajador de México en China durante el sexenio de Felipe Calderón, Jorge Guajardo, informó que un punto crucial para este tratado comercial será el rol del gigante asiático en la economía mexicana y canadiense.

EU podría exigirle a México frenar inversiones de China para mantener el T-MEC: especialistas
Delante de medios de comunicación, Grecia Quiroz, alcaldesa interina de Uruapan, respondió a las acusaciones que enfrenta respecto al homicidio de su esposo y alcalde Carlos Manzo.

Grecia Quiroz responde a acusaciones por asesinato de Carlos Manzo: ‘No estoy cerrada a ser investigada’
Leonardo Ariel Escobar Barrios dio su versión de los hechos y dijo que fue golpeado por la Guardia Nacional.

Catedrático colombiano afirma que GN en Nuevo León lo golpeó y le quebró tres costillas
La policía recupera los cuerpos de las personas fallecidas tras los incendios forestales que arrasaron viviendas cerca de Lirquen, Chile, el domingo 18 de enero de 2026.

Suman 19 los muertos por incendios en Chile; se mantiene el temor de reactivación de focos
Mientras Venezuela enfrentaba escasez y crisis económica, la fortuna de Nicolás Maduro habría alcanzado los 3 mil 800 millones de dólares, de acuerdo con Transparencia Venezuela

¿Austeridad bolivariana?... Calculan que riqueza de Nicolás Maduro asciende a 3 mil 800 millones de dólares

Vista aérea este lunes de los trenes accidentados ayer domingo cerca de Adamuz, Córdoba. Al menos 39 personas han fallecido en el accidente de trenes.

Conoce los accidentes de tren más mortales en Europa en los últimos años

Oxfam instó a los gobiernos de todo el mundo a elaborar políticas públicas para reducir la desigualdad, imponiendo impuestos más altos a los milmillonarios.

Con Trump, la riqueza de los ‘milmillonarios’ creció 16 por ciento en Estados Unidos: Oxfam