Múzquiz: rescatan con vida a seis personas extraviadas en la Sierra Santa Rosa

+ Seguir en Seguir en Google
Sabinas
/ 20 enero 2026
    Múzquiz: rescatan con vida a seis personas extraviadas en la Sierra Santa Rosa
    Las labores de búsqueda se extendieron durante varias horas en zonas de difícil acceso. FOTO: REDES SOCIALES

El grupo se internó en la sierra sin el equipo adecuado y enfrentó condiciones climáticas adversas, lo que complicó su localización

MÚZQUIZ, COAH.- Un operativo de búsqueda permitió localizar con vida a seis personas que permanecían extraviadas en la Sierra Santa Rosa, en Melchor Múzquiz, luego de que sus familiares perdieran contacto con ellas durante el fin de semana. El caso generó preocupación debido a las condiciones climáticas adversas que se registraban en la zona montañosa.

La alerta se activó después de que familiares solicitaron apoyo al no tener noticias del grupo durante varias horas. A partir del reporte, se desplegaron acciones de localización en distintos puntos de la sierra, considerada de difícil acceso por su geografía y cambios bruscos de clima.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila, entre los cinco estados más afectados por desabasto de medicamentos en 2025

De acuerdo con la información recabada, los extraviados pertenecen a dos familias: una procedente de Estados Unidos y otra originaria de la ciudad de Nueva Rosita. El grupo estaba integrado por seis personas, entre ellas Andrés ¨N¨, de 36 años de edad, residente de San Antonio, Texas; Florentino ¨N¨, de 52 años; dos mujeres y dos menores de edad.

Trascendió que el grupo se internó en la sierra sin contar con el equipo adecuado para este tipo de recorridos, lo que dificultó su ubicación inicial. A esta situación se sumaron las condiciones meteorológicas que prevalecían en el área, factor que incrementó el riesgo para quienes permanecían extraviados.

Las labores de búsqueda se extendieron durante varias horas, con recorridos terrestres en zonas serranas y veredas. Fue al caer la noche cuando los equipos de rescate lograron ubicar al grupo, confirmando que todos se encontraban con vida.

Una vez localizadas las personas, fueron trasladadas a un sitio seguro fuera del área montañosa. En ese punto recibieron atención médica preventiva con el fin de descartar complicaciones derivadas del tiempo que permanecieron extraviados, así como del clima y las condiciones del terreno.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila, entre los cinco estados con mayor aprobación a Sheinbaum, revela Mitofsky

Posteriormente, los seis integrantes fueron reunidos con sus familiares, quienes aguardaban información sobre el resultado del operativo. No se reportaron personas con lesiones de gravedad ni fue necesario realizar traslados hospitalarios.

El hecho quedó asentado en los registros correspondientes, mientras que las autoridades reiteraron el llamado a extremar precauciones al ingresar a zonas serranas. Se recomendó planear con anticipación cualquier recorrido, contar con el equipo necesario y notificar a familiares o instancias correspondientes sobre el trayecto a realizar.

(Con información de La Voz)

Temas


Búsqueda
Seguridad

Localizaciones


Múzquiz

Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Lecturas de hoy

Lecturas de hoy
true

Saltillo: Despidos en la industria automotriz, consecuencia de las acciones de Trump
true

POLITICÓN: Respira Saltillo aire tóxico de 120 ladrilleras, identificadas como focos de contaminación
Un complejo cinematográfico ubicado al norte de Saltillo fue escenario del ataque, lo que obligó a desalojar la sala y suspender la función tras la agresión contra las menores.

Mujer arroja café hirviendo a menores durante función de cine en Saltillo
La NOAA, a través del SWPC, informó que una poderosa actividad solar liberada por el sol se dirige hacia la Tierra.

NOAA alerta que la tormenta solar más grande de los últimos 20 años azota a la Tierra
De acuerdo al reporte la demanda de espacios generados por las nuevas empresas fueron del giro automotriz, seguido por el eléctrico y la electrónica. FOTO:

Saltillo, entre ciudades a donde arribaron empresas nuevas que no tenían presencia en el país
Los ciudadanos de Groenlandia y los líderes europeos rechazan la adquisición forzosa de la isla, defendiendo su derecho a la autodeterminación.

Europa se plantea respuestas drásticas a las amenazas de Trump hacia Groenlandia
El estudio comenzó como muchos ensayos de IA en medicina.

¿La IA hace que los médicos se vuelvan peores?