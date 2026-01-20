Múzquiz: rescatan con vida a seis personas extraviadas en la Sierra Santa Rosa

MÚZQUIZ, COAH.- Un operativo de búsqueda permitió localizar con vida a seis personas que permanecían extraviadas en la Sierra Santa Rosa, en Melchor Múzquiz, luego de que sus familiares perdieran contacto con ellas durante el fin de semana. El caso generó preocupación debido a las condiciones climáticas adversas que se registraban en la zona montañosa.

La alerta se activó después de que familiares solicitaron apoyo al no tener noticias del grupo durante varias horas. A partir del reporte, se desplegaron acciones de localización en distintos puntos de la sierra, considerada de difícil acceso por su geografía y cambios bruscos de clima.

De acuerdo con la información recabada, los extraviados pertenecen a dos familias: una procedente de Estados Unidos y otra originaria de la ciudad de Nueva Rosita. El grupo estaba integrado por seis personas, entre ellas Andrés ¨N¨, de 36 años de edad, residente de San Antonio, Texas; Florentino ¨N¨, de 52 años; dos mujeres y dos menores de edad.

Trascendió que el grupo se internó en la sierra sin contar con el equipo adecuado para este tipo de recorridos, lo que dificultó su ubicación inicial. A esta situación se sumaron las condiciones meteorológicas que prevalecían en el área, factor que incrementó el riesgo para quienes permanecían extraviados.

Las labores de búsqueda se extendieron durante varias horas, con recorridos terrestres en zonas serranas y veredas. Fue al caer la noche cuando los equipos de rescate lograron ubicar al grupo, confirmando que todos se encontraban con vida.

Una vez localizadas las personas, fueron trasladadas a un sitio seguro fuera del área montañosa. En ese punto recibieron atención médica preventiva con el fin de descartar complicaciones derivadas del tiempo que permanecieron extraviados, así como del clima y las condiciones del terreno.

Posteriormente, los seis integrantes fueron reunidos con sus familiares, quienes aguardaban información sobre el resultado del operativo. No se reportaron personas con lesiones de gravedad ni fue necesario realizar traslados hospitalarios.

El hecho quedó asentado en los registros correspondientes, mientras que las autoridades reiteraron el llamado a extremar precauciones al ingresar a zonas serranas. Se recomendó planear con anticipación cualquier recorrido, contar con el equipo necesario y notificar a familiares o instancias correspondientes sobre el trayecto a realizar.

(Con información de La Voz)