Brasero provoca intoxicación de dos personas en vivienda de Piedras Negras

Piedras Negras
/ 20 enero 2026
    Brasero provoca intoxicación de dos personas en vivienda de Piedras Negras
    Un hombre fue localizado inconsciente dentro del inmueble tras inhalar gases tóxicos. FOTO: REDES SOCIALES

El hombre intoxicado fue llevado a un hospital del IMSS, donde recibió atención médica y posteriormente solicitó su alta voluntaria

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El uso de un brasero al interior de una vivienda estuvo a punto de terminar en tragedia durante la madrugada del lunes, luego de que dos personas resultaran intoxicadas por la inhalación de gases en un domicilio ubicado en la colonia 24 de Agosto, en Piedras Negras.

El hecho fue reportado alrededor de la 01:00 horas, cuando autoridades recibieron el aviso de personas inconscientes dentro de una casa habitación localizada sobre la calle Lauro del Villar. De inmediato se movilizaron cuerpos de auxilio y corporaciones de seguridad para atender la situación.

TE PUEDE INTERESAR: Pierde familia su hogar tras voraz incendio en Piedras Negras

De acuerdo con la información disponible, los habitantes del inmueble habrían encendido un brasero dentro de la vivienda con la intención de mitigar las bajas temperaturas que se registraban durante la madrugada. Sin embargo, la acumulación de gases provocó que al menos dos personas presentaran síntomas de intoxicación.

Al arribar al lugar, elementos del Cuerpo de Bomberos, así como personal de la Agencia de Investigación Criminal y de la Policía Civil Coahuila, ingresaron al domicilio, donde localizaron a Juan Jesús Antonio ¨N¨, de 49 años de edad, quien se encontraba inconsciente. El hombre fue atendido de inmediato por los socorristas.

Tras recibir los primeros auxilios en el sitio, el afectado fue trasladado al Hospital General de Zona número 11 del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde fue sometido a una valoración médica. Posteriormente, y tras recibir indicaciones del personal de salud, decidió solicitar su alta voluntaria y retirarse por cuenta propia.

Aunque en un inicio el reporte indicaba que había dos personas intoxicadas, durante la intervención también fue atendido el propietario del domicilio, quien recibió asistencia en el lugar sin que fuera necesario su traslado a un hospital.

Las autoridades confirmaron que la causa preliminar del incidente fue la introducción del brasero dentro de la vivienda, práctica que representa un alto riesgo debido a la emisión de gases tóxicos en espacios cerrados. El domicilio quedó bajo resguardo momentáneo mientras se realizaban las revisiones correspondientes para descartar riesgos adicionales.

(Con información de medios locales)

