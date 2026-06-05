Muere albañil mientras trabajaba en vivienda de Acuña; investigan golpe de calor

El hallazgo ocurrió en un domicilio ubicado en el cruce de las calles Mezquite y Niños Héroes. De acuerdo con los primeros reportes, un vecino observó al trabajador recostado en el área de construcción alrededor de las 15:00 horas y creyó que se encontraba descansando tras la jornada laboral.

ACUÑA, COAH.- Un hombre de 81 años de edad fue encontrado sin vida la tarde de este jueves en una vivienda donde realizaba trabajos de albañilería, hecho que movilizó a corporaciones de seguridad e investigación en Ciudad Acuña.

Sin embargo, horas después regresó al sitio y notó que el hombre permanecía en la misma posición, situación que le generó preocupación y lo llevó a solicitar apoyo de los servicios de emergencia.

Al lugar acudieron paramédicos, quienes revisaron al trabajador y confirmaron que ya no contaba con signos vitales. Tras el reporte, elementos de la Agencia de Investigación Criminal y de la Policía Civil Coahuila se presentaron para tomar conocimiento de los hechos e iniciar las diligencias correspondientes.

La persona fallecida fue identificada como Ramiro Monsiváis Mendoza, de 81 años, quien había sido contratado para realizar labores de construcción en la propiedad.

De manera preliminar, las autoridades manejan la posibilidad de que el fallecimiento haya ocurrido por causas naturales. No obstante, otra de las líneas de investigación contempla un posible golpe de calor debido a las condiciones climáticas registradas en la región.

Peritos realizaron las actuaciones iniciales en el lugar mientras se ordenaba el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense, donde se practicará la necropsia de ley.

Será el resultado de los estudios forenses el que permita establecer con precisión qué provocó la muerte del adulto mayor, cuyo cuerpo fue localizado en la misma obra donde laboraba momentos antes de ser encontrado sin vida.

(Con información de medios locales)