Muere albañil mientras trabajaba en vivienda de Acuña; investigan golpe de calor

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    Muere albañil mientras trabajaba en vivienda de Acuña; investigan golpe de calor
    La movilización de cuerpos de seguridad e investigación se registró en un domicilio ubicado en el cruce de las calles Mezquite y Niños Héroes, donde fue encontrado el albañil de 81 años. ARCHIVO

Un vecino alertó a las autoridades tras observar que el trabajador permanecía inmóvil durante varias horas en una construcción

ACUÑA, COAH.- Un hombre de 81 años de edad fue encontrado sin vida la tarde de este jueves en una vivienda donde realizaba trabajos de albañilería, hecho que movilizó a corporaciones de seguridad e investigación en Ciudad Acuña.

El hallazgo ocurrió en un domicilio ubicado en el cruce de las calles Mezquite y Niños Héroes. De acuerdo con los primeros reportes, un vecino observó al trabajador recostado en el área de construcción alrededor de las 15:00 horas y creyó que se encontraba descansando tras la jornada laboral.

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Sin embargo, horas después regresó al sitio y notó que el hombre permanecía en la misma posición, situación que le generó preocupación y lo llevó a solicitar apoyo de los servicios de emergencia.

Al lugar acudieron paramédicos, quienes revisaron al trabajador y confirmaron que ya no contaba con signos vitales. Tras el reporte, elementos de la Agencia de Investigación Criminal y de la Policía Civil Coahuila se presentaron para tomar conocimiento de los hechos e iniciar las diligencias correspondientes.

La persona fallecida fue identificada como Ramiro Monsiváis Mendoza, de 81 años, quien había sido contratado para realizar labores de construcción en la propiedad.

De manera preliminar, las autoridades manejan la posibilidad de que el fallecimiento haya ocurrido por causas naturales. No obstante, otra de las líneas de investigación contempla un posible golpe de calor debido a las condiciones climáticas registradas en la región.

Peritos realizaron las actuaciones iniciales en el lugar mientras se ordenaba el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense, donde se practicará la necropsia de ley.

Será el resultado de los estudios forenses el que permita establecer con precisión qué provocó la muerte del adulto mayor, cuyo cuerpo fue localizado en la misma obra donde laboraba momentos antes de ser encontrado sin vida.

(Con información de medios locales)

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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