Coahuila: destaca Manolo Jiménez avances en seguridad, agua, salud y desarrollo durante junio

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Coahuila: destaca Manolo Jiménez avances en seguridad, agua, salud y desarrollo durante junio
    Manolo resaltó la Premiación de la Olimpiada del Conocimiento Infantil, el Fut Fest Saltillo y la firma del Pacto Coahuila. CORTESÍA

Fue un mes de trabajo, resultados y actividades en beneficio de las familias coahuilenses, afirma

El gobernador Manolo Jiménez Salinas aseguró que junio fue un mes de trabajo, resultados y actividad deportiva para Coahuila, al destacar las principales acciones realizadas en las distintas regiones del estado para fortalecer la seguridad, la educación, la salud, el desarrollo económico y la infraestructura.

El mandatario estatal señaló que, en coordinación con las y los coahuilenses, durante el último mes se impulsaron proyectos encaminados a mejorar la calidad de vida de la población en todas las regiones de la entidad.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/coahuila-reconoce-a-22-ganadores-de-la-olimpiada-del-conocimiento-infantil-2026-con-becas-y-laptops-ED21661041

En la región Sureste, recordó la realización de la Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad, además de la inauguración del American Space Coahuila y del Centro Certificado Microsoft, espacios destinados a ampliar las oportunidades de capacitación y desarrollo para las y los jóvenes.

Asimismo, destacó la Premiación de la Olimpiada del Conocimiento Infantil y la firma del Pacto Coahuila, acuerdo que fortalece la coordinación entre los sectores productivos, empresariales, sindicales y gubernamentales del estado.

Jiménez Salinas también resaltó el ambiente vivido durante el Fut Fest Saltillo, donde cientos de familias celebraron el triunfo de la Selección Mexicana por 3-0 sobre Chequia como parte de las actividades organizadas en la capital del estado.

En materia de seguridad, informó que en el municipio de Arteaga fue entregado el cuartel militar de San Antonio de las Alazanas, obra que contribuirá a reforzar la presencia de las fuerzas de seguridad en la región.

Para la región Laguna, el gobernador señaló que se supervisó la perforación y equipamiento del Pozo de Agua número 15, en Torreón, con el objetivo de fortalecer el abastecimiento del recurso para las familias laguneras.

Además, indicó que se llevó a cabo una Reunión de Seguridad Municipal, se inauguraron los XXIII Juegos Estatales Deportivos y Culturales de las Personas Adultas Mayores y arrancó la construcción de la Torre Latitud, proyecto que impulsará el desarrollo económico de la región.

En la región Carbonífera, el mandatario supervisó en Múzquiz los avances del Súper Pozo de Agua Aparicio número 3, considerado una obra estratégica para garantizar el suministro de agua en esa zona del estado.

Respecto a las regiones Norte y Centro-Desierto, informó que fueron entregadas ambulancias a los municipios de Guerrero, Sacramento, Abasolo, Nadadores, Jiménez y Escobedo, con el propósito de fortalecer la atención médica y mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/frente-a-la-incertidumbre-internacional-coahuila-ofrece-certeza-para-la-inversion-manolo-jimenez-OM21694318

En el ámbito internacional, Manolo Jiménez destacó la reunión que sostuvo con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, con quien dialogó sobre el fortalecimiento de la relación bilateral y las oportunidades de cooperación para Coahuila.

Al hacer un balance del mes, el gobernador reiteró que su administración continuará trabajando en coordinación con la ciudadanía para consolidar proyectos que fortalezcan el desarrollo del estado.

“¡Vamos para adelante Coahuila; vamos para adelante México!”, expresó.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Educación
Salud
Seguridad

Localizaciones


Saltillo

Personajes


Manolo Jiménez Salinas

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Vestimenta nacional

Vestimenta nacional
true

Los informantes de la 4T

true

POLITICÓN: ‘Desconfiar’, el consejo de Attolini para Riquelme como alcalde de Torreón
El evento ofrece un ambiente de convivencia familiar con actividades para personas de todas las edades.

FUTFEST Saltillo vivirá duelos entre Bélgica-Senegal y Estados Unidos-Bosnia en sus pantallas
El operativo de seguridad implementado en el centro de Saltillo se mantuvo activo desde las 23:00 hasta las 01:30 horas, periodo en el que tampoco se reportaron daños a vehículos ni a establecimientos comerciales.

Con saldo blanco, sin detenidos ni daños terminaron festejos del mundial en Saltillo
El Ramos Fest se realizará del 28 al 30 de agosto e incluirá presentaciones musicales, actividades tradicionales y el concurso del lechón, con Monclova como municipio invitado de honor.

Anuncian cartelera del Ramos Fest; estará Tropicalísimo Apache
Estados Unidos e Irán cesaron las hostilidades el lunes tras intercambiar ataques en el estrecho de Ormuz durante los cuatro días anteriores.

Trump analiza reanudar la guerra contra Irán, pero por ahora se mantiene firme en las conversaciones de paz
Autoridades venezolanas mantienen la búsqueda de sobrevivientes tras los terremotos, mientras actualizan el saldo de víctimas y reciben apoyo internacional para la emergencia.

Venezuela eleva a mil 942 los muertos por terremotos; rescatan a niño tras seis días bajo los escombros