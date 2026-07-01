Coahuila: destaca Manolo Jiménez avances en seguridad, agua, salud y desarrollo durante junio

El mandatario estatal señaló que, en coordinación con las y los coahuilenses, durante el último mes se impulsaron proyectos encaminados a mejorar la calidad de vida de la población en todas las regiones de la entidad.

El gobernador Manolo Jiménez Salinas aseguró que junio fue un mes de trabajo, resultados y actividad deportiva para Coahuila, al destacar las principales acciones realizadas en las distintas regiones del estado para fortalecer la seguridad, la educación, la salud, el desarrollo económico y la infraestructura.

En la región Sureste, recordó la realización de la Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad, además de la inauguración del American Space Coahuila y del Centro Certificado Microsoft, espacios destinados a ampliar las oportunidades de capacitación y desarrollo para las y los jóvenes.

Asimismo, destacó la Premiación de la Olimpiada del Conocimiento Infantil y la firma del Pacto Coahuila, acuerdo que fortalece la coordinación entre los sectores productivos, empresariales, sindicales y gubernamentales del estado.

Jiménez Salinas también resaltó el ambiente vivido durante el Fut Fest Saltillo, donde cientos de familias celebraron el triunfo de la Selección Mexicana por 3-0 sobre Chequia como parte de las actividades organizadas en la capital del estado.

En materia de seguridad, informó que en el municipio de Arteaga fue entregado el cuartel militar de San Antonio de las Alazanas, obra que contribuirá a reforzar la presencia de las fuerzas de seguridad en la región.

Para la región Laguna, el gobernador señaló que se supervisó la perforación y equipamiento del Pozo de Agua número 15, en Torreón, con el objetivo de fortalecer el abastecimiento del recurso para las familias laguneras.

Además, indicó que se llevó a cabo una Reunión de Seguridad Municipal, se inauguraron los XXIII Juegos Estatales Deportivos y Culturales de las Personas Adultas Mayores y arrancó la construcción de la Torre Latitud, proyecto que impulsará el desarrollo económico de la región.

En la región Carbonífera, el mandatario supervisó en Múzquiz los avances del Súper Pozo de Agua Aparicio número 3, considerado una obra estratégica para garantizar el suministro de agua en esa zona del estado.

Respecto a las regiones Norte y Centro-Desierto, informó que fueron entregadas ambulancias a los municipios de Guerrero, Sacramento, Abasolo, Nadadores, Jiménez y Escobedo, con el propósito de fortalecer la atención médica y mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias.