Anuncian fecha de la Carrera del Desierto 2026 en Saltillo; abrirán pronto inscripciones

A través de sus redes sociales, los promotores del evento invitaron a corredores experimentados y aficionados a reservar la fecha en sus calendarios, al destacar que la competencia volverá a reunir a cientos de participantes dispuestos a poner a prueba su resistencia física y mental en un recorrido caracterizado por las condiciones propias del desierto.

La Carrera del Desierto, considerada una de las pruebas atléticas de mayor exigencia en Saltillo y la región, ya tiene fecha para su edición 2026. Los organizadores confirmaron que el evento se llevará a cabo el próximo 8 de noviembre, por lo que convocaron a los aficionados al atletismo a prepararse para enfrentar uno de los retos deportivos más emblemáticos de la ciudad.

La Carrera del Desierto se ha consolidado como una de las competencias más esperadas del calendario deportivo regional, al atraer año con año a atletas provenientes de distintos municipios y estados del país.

ALISTAN APERTURA DE REGISTROS

Los organizadores informaron que en los próximos días darán a conocer el inicio oficial de las inscripciones, así como los detalles relacionados con las distancias, categorías, costos y entrega de paquetes para los competidores.

Por ello, exhortaron a la comunidad deportiva a mantenerse atenta a las redes sociales oficiales del evento, donde se publicará toda la información necesaria para participar en esta nueva edición.

Con el anuncio de la fecha, comienza la cuenta regresiva para una competencia que se ha distinguido por su alto nivel de organización, la exigencia de su recorrido y el ambiente de convivencia que reúne a corredores de diferentes edades y niveles de preparación.