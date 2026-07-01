Saltillo: rehabilitan banquetas en el Centro Histórico y refuerzan limpieza en bulevar Fundadores

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    Saltillo: rehabilitan banquetas en el Centro Histórico y refuerzan limpieza en bulevar Fundadores
    Intensifican trabajos de rehabilitación en el Centro Histórico y principales vialidades de Saltillo CORTESÍA

Las obras de infraestructura peatonal buscan brindar mayor seguridad, accesibilidad y comodidad a peatones y visitantes

Como parte de la estrategia permanente para mejorar la imagen urbana y la calidad de vida de las familias, el Gobierno Municipal de Saltillo intensificó las acciones de rehabilitación, embellecimiento de espacios públicos y limpieza integral en diversos puntos de la ciudad a través del programa “Aquí Andamos”.

El alcalde Javier Díaz González señaló que estas labores se realizan en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas con el objetivo de ofrecer una ciudad más ordenada, segura y funcional para quienes habitan y transitan diariamente por la capital coahuilense.

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Entre las acciones que actualmente se desarrollan destaca el programa de rehabilitación de banquetas sobre la calle Miguel Hidalgo, en el tramo comprendido entre Juan Antonio de la Fuente y Benito Juárez, en el Centro Histórico, donde se mejora la infraestructura peatonal para brindar mayor seguridad, accesibilidad y comodidad tanto a los saltillenses como a los visitantes.

De manera paralela, cuadrillas de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable llevaron a cabo trabajos de embellecimiento en la plaza pública del fraccionamiento La Fuente, ubicada entre las calles 9, 10 y avenida La Fuente, mediante la aplicación de pintura en bancas, mobiliario urbano y cordones cuneta, con el propósito de conservar espacios públicos en mejores condiciones para las familias.

$!En el bulevar Fundadores se efectuaron trabajos de limpieza, retiro de basura y preparación del terreno para la plantación de árboles.
En el bulevar Fundadores se efectuaron trabajos de limpieza, retiro de basura y preparación del terreno para la plantación de árboles. CORTESÍA

Asimismo, el municipio mantiene labores de limpieza integral y deshierbe en las áreas verdes ubicadas sobre Paseo de la Reforma, en el tramo que comprende desde Prolongación Francisco de Urdiñola hasta el periférico Luis Echeverría Álvarez, con el fin de fomentar espacios adecuados para la recreación y las actividades al aire libre.

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Como parte de esta jornada, también se reforzaron los trabajos de limpieza profunda en el bulevar Fundadores, donde personal municipal realizó deshierbe, retiro de basura y escombro, además de preparar el terreno para la próxima plantación de diversas especies de árboles en este importante corredor vial del oriente de la ciudad.

Javier Díaz González reiteró que el mejoramiento de los espacios públicos continuará de manera permanente para ofrecer una ciudad más limpia, segura y ordenada, e invitó a la ciudadanía a reportar cualquier necesidad relacionada con los servicios públicos a través del asistente virtual del municipio, disponible en el número 844-160-08-08.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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