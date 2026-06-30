Vestimenta nacional

Suma dos meses desde que el Departamento de Justicia acusó formalmente al gobernador de Sinaloa, hoy con licencia, Rubén Rocha, y a nueve integrantes de la Administración estatal por presunta colaboración con el Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con información del periodista Salvador García Soto, “Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza, y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez, serán declarados como ‘prófugos de la justicia estadounidense’ y es probable que el Departamento de Justicia le ponga precio a sus cabezas”.