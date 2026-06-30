Vestimenta nacional

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por Kemchs
CARTONES / 30 junio 2026
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Suma dos meses desde que el Departamento de Justicia acusó formalmente al gobernador de Sinaloa, hoy con licencia, Rubén Rocha, y a nueve integrantes de la Administración estatal por presunta colaboración con el Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con información del periodista Salvador García Soto, “Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza, y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez, serán declarados como ‘prófugos de la justicia estadounidense’ y es probable que el Departamento de Justicia le ponga precio a sus cabezas”.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/acusan-pan-y-pri-proteccion-a-morenistas-investigados-NH21734339
https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/fantasma-de-rocha-moya-ronda-ultimo-dia-de-registro-de-aspirantes-en-morena-AA21743461
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