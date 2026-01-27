Muere velador de la tercera edad mientras vigilaba predio en Acuña

ACUÑA, COAH.– La mañana del lunes fue localizado sin vida un hombre de la tercera edad que se desempeñaba como velador en un predio ubicado sobre la calle Prolongación Alpino, en la colonia Ester Talamaz, lo que generó la movilización de corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia, en Acuña.

El fallecido fue identificado como Lorenzo ¨N¨, de entre 65 y 68 años de edad, quien tenía a su cargo la vigilancia de los juegos mecánicos conocidos como “Atracciones Escalante”. El hombre se encontraba resguardando el lugar desde el interior de una camioneta tipo van, estacionada dentro del predio.

De acuerdo con la información disponible, alrededor de las 11:00 horas, Ramón ¨N¨, de 38 años, propietario o responsable del lugar, acudió al predio para verificar que todo se encontrara en orden. Al intentar comunicarse con el velador y no obtener respuesta, se acercó a la unidad donde permanecía y al notar que no reaccionaba, solicitó apoyo a través de los servicios de emergencia.

Al sitio arribaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, a bordo de la unidad COA-013, a cargo del paramédico David Romero, quienes procedieron a valorar al adulto mayor. Tras la revisión, confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales, por lo que se notificó a las autoridades correspondientes.

Elementos de Seguridad Pública acudieron al lugar y procedieron a acordonar el área para preservar la escena, mientras se esperaba el arribo de personal de la Agencia de Investigación Criminal y de Servicios Periciales. De manera preliminar, se informó que el cuerpo no presentaba huellas visibles de violencia.

Posteriormente, agentes investigadores realizaron las diligencias iniciales y ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense, donde se le practicará la autopsia de ley para determinar con precisión las causas del fallecimiento.

De forma extraoficial, se señaló que este deceso podría estar relacionado con las bajas temperaturas registradas en la región; sin embargo, será el resultado de la necropsia el que confirme o descarte dicha hipótesis.

El caso quedó bajo investigación de las autoridades competentes, quienes continuarán con el procedimiento legal correspondiente para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento del velador.

