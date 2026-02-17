IMSS Coahuila destaca importancia de la Cartilla Nacional de Salud para prevención y seguimiento médico

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila reiteró el llamado a la población derechohabiente para contar y conservar en buen estado la Cartilla Nacional de Salud, al ser una herramienta fundamental para el registro de acciones de vacunación, prevención y seguimiento de citas médicas.

La jefa de servicio de medicina familiar en la Unidad de Medicina Familiar No. 70, la doctora Sandra Cecilia García Mares, explicó que este documento se entrega de manera gratuita a los usuarios al momento de su alta en el Seguro Social.

TE PUEDE INTERESAR: IMSS Coahuila dispone de vacuna contra sarampión para población en riesgo

Detalló que existen cinco tipos de cartilla, diferenciadas por sexo y grupo de edad: la primera es la del infante, de cero a nueve años, de color verde; sigue la de color gris, que corresponde a adolescentes de 10 a 19 años; la rosa es para mujeres de 20 a 59 años y en el mismo grupo, pero en color café, la de varones; mientras que la amarilla es para personas de 60 años y más.

“Es indispensable que cada vez que la persona asista a alguna unidad, presente su cartilla a fin de revisar el esquema de vacunas, detecciones oportunas y seguimiento a citas”, dijo.

Además del registro clínico, las cartillas incluyen apartados de promoción de la salud y nutrición. A partir de la adolescencia, incorporan información sobre salud sexual y reproductiva, así como métodos de control de la natalidad.

Como beneficio adicional, García Mares señaló que la Cartilla Nacional de Salud es un requisito importante para la inscripción de menores en guarderías del IMSS y para diversos trámites, por lo que exhortó a la población a cuidarla y mantenerla en buenas condiciones.