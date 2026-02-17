IMSS Coahuila destaca importancia de la Cartilla Nacional de Salud para prevención y seguimiento médico

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 17 febrero 2026
    IMSS Coahuila destaca importancia de la Cartilla Nacional de Salud para prevención y seguimiento médico
    También funciona para dar seguimiento a citas médicas de los derechohabientes. CORTESÍA

Este documento permite llevar el registro de vacunación y acciones preventivas

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila reiteró el llamado a la población derechohabiente para contar y conservar en buen estado la Cartilla Nacional de Salud, al ser una herramienta fundamental para el registro de acciones de vacunación, prevención y seguimiento de citas médicas.

La jefa de servicio de medicina familiar en la Unidad de Medicina Familiar No. 70, la doctora Sandra Cecilia García Mares, explicó que este documento se entrega de manera gratuita a los usuarios al momento de su alta en el Seguro Social.

TE PUEDE INTERESAR: IMSS Coahuila dispone de vacuna contra sarampión para población en riesgo

Detalló que existen cinco tipos de cartilla, diferenciadas por sexo y grupo de edad: la primera es la del infante, de cero a nueve años, de color verde; sigue la de color gris, que corresponde a adolescentes de 10 a 19 años; la rosa es para mujeres de 20 a 59 años y en el mismo grupo, pero en color café, la de varones; mientras que la amarilla es para personas de 60 años y más.

“Es indispensable que cada vez que la persona asista a alguna unidad, presente su cartilla a fin de revisar el esquema de vacunas, detecciones oportunas y seguimiento a citas”, dijo.

Además del registro clínico, las cartillas incluyen apartados de promoción de la salud y nutrición. A partir de la adolescencia, incorporan información sobre salud sexual y reproductiva, así como métodos de control de la natalidad.

Como beneficio adicional, García Mares señaló que la Cartilla Nacional de Salud es un requisito importante para la inscripción de menores en guarderías del IMSS y para diversos trámites, por lo que exhortó a la población a cuidarla y mantenerla en buenas condiciones.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Salud
Vacunación

Organizaciones


IMSS

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La expulsión de Marx

La expulsión de Marx
true

AMLO: Presidente de la Muerte
true

POLITICÓN: Juicio del Z-40 en Estados Unidos exhibe la deuda en México con las víctimas
Coahuila reportó 34 casos de sífilis adquirida, situándose en niveles similares a otros estados con incidencia intermedia.

Tuberculosis y sífilis repuntan en México; Coahuila se mantiene en nivel intermedio
A partir de ahora, solo los dispositivos ucranianos verificados podrán conectarse a Starlink, lo que excluye a los usuarios rusos.

La ofensiva de Elon Musk contra el uso ilegal de Starlink paraliza los ataques a Ucrania mientras aumentan las bajas rusas
Personal de la autoridad trasladó el cuerpo al Servicio Médico Forense para determinar causas de muerte.

Hallan hombre sin vida en predio baldío de Saltillo; presuntamente tenía dos días fallecido
Soldados canadienses equipados con raquetas de nieve suben a un helicóptero Chinook durante el ejercicio Operación Nanook-Nunalivut en los Territorios del Noroeste.

Canadá se aleja de EU en su nueva expansión de gasto militar
Una instalación con los rostros de estudiantes y ciudadanos muertos en las protestas refleja el clima de dolor e incertidumbre que embarga a la sociedad iraní tras la represión gubernamental.

Irán vive días de zozobra