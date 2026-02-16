Este lunes fue nombrada Nadia López al frente de la Dirección de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Sin embargo, Marx Arriaga, quien el viernes 13 de febrero fue destituido del cargo, permanecía atrincherado en su oficina, bajo el argumento de que no le habían entregado el oficio sobre su despido.

“Aquí yo estoy cumpliendo mis funciones porque no me han entregado un oficio y a mí no me van a cargar muertos (sic) ni decir que no cumplí mis atribuciones y estoy haciéndolas, tanto que debo comer dentro de la oficina”, refirió ayer Arriaga.

