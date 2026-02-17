$!Diócesis de Saltillo presenta su programa para la Semana Santa

La Diócesis de Saltillo anunció formalmente el calendario de actividades para la Semana Santa 2026, destacando la participación de miles de fieles en el Centro Histórico. El programa busca fortalecer la espiritualidad de la comunidad mediante las tradiciones más arraigadas de la región. Monseñor Hilario González García, Obispo de Saltillo, ha enfatizado la importancia de estas fechas señalando que buscan “hacer presente a Cristo donde más se necesita, llevando su Palabra, escuchando y acompañando” a toda la feligresía. TE PUEDE INTERESAR: Felino deja más de 30 aves muertas en Ramos Arizpe; refuerzan vigilancia

Las festividades iniciarán formalmente el 29 de marzo con el Domingo de Ramos, que incluirá la tradicional bendición de palmas y una misa solemne en la Catedral. Este acto marca el inicio de la Semana Mayor y la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén.

El Miércoles Santo, 1 de abril, se llevará a cabo la Misa Crismal, donde el Obispo bendecirá los santos óleos. En este acto, todos los sacerdotes de la diócesis renuevan sus promesas ante la comunidad religiosa en un ambiente de fraternidad.

Para el Jueves Santo se tiene programado el lavatorio de pies y la Misa de la Cena del Señor. Por la noche, se espera que miles de personas realicen la tradicional Visita a los Siete Templos, recorriendo recintos icónicos como San Esteban y San Francisco. El Viernes Santo, 3 de abril, se realizarán eventos de gran impacto visual y espiritual, como el Vía Crucis Viviente del Ojo de Agua. Por la noche, el silencio invadirá las calles con la Procesión del Silencio y el Pésame a la Virgen.