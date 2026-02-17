Diócesis de Saltillo presenta su programa para la Semana Santa

Saltillo
/ 17 febrero 2026
    Diócesis de Saltillo presenta su programa para la Semana Santa
    La Catedral de Santiago será sede de las principales celebraciones de Semana Santa 2026 en Saltillo. CUARTOSCURO

La Diócesis de Saltillo presentó el programa de Semana Santa 2026, que contempla celebraciones litúrgicas, procesiones y el tradicional Vía Crucis en el Centro Histórico

La Diócesis de Saltillo anunció formalmente el calendario de actividades para la Semana Santa 2026, destacando la participación de miles de fieles en el Centro Histórico. El programa busca fortalecer la espiritualidad de la comunidad mediante las tradiciones más arraigadas de la región.

Monseñor Hilario González García, Obispo de Saltillo, ha enfatizado la importancia de estas fechas señalando que buscan “hacer presente a Cristo donde más se necesita, llevando su Palabra, escuchando y acompañando” a toda la feligresía.

Las festividades iniciarán formalmente el 29 de marzo con el Domingo de Ramos, que incluirá la tradicional bendición de palmas y una misa solemne en la Catedral. Este acto marca el inicio de la Semana Mayor y la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén.

El Miércoles Santo, 1 de abril, se llevará a cabo la Misa Crismal, donde el Obispo bendecirá los santos óleos. En este acto, todos los sacerdotes de la diócesis renuevan sus promesas ante la comunidad religiosa en un ambiente de fraternidad.

Para el Jueves Santo se tiene programado el lavatorio de pies y la Misa de la Cena del Señor. Por la noche, se espera que miles de personas realicen la tradicional Visita a los Siete Templos, recorriendo recintos icónicos como San Esteban y San Francisco.

El Viernes Santo, 3 de abril, se realizarán eventos de gran impacto visual y espiritual, como el Vía Crucis Viviente del Ojo de Agua. Por la noche, el silencio invadirá las calles con la Procesión del Silencio y el Pésame a la Virgen.

La gran celebración de la victoria sobre la muerte tendrá lugar el 5 de abril, Domingo de Resurrección. Durante todo el día se celebrarán misas solemnes en la Catedral de Santiago, consolidando el mensaje de esperanza de la Iglesia Católica.

Finalmente, la Diócesis confirmó que muchas de estas actividades se transmitirán en vivo a través de la página de Facebook “Santo Cristo Saltillo”. Esto permitirá que personas enfermas o fuera de la ciudad puedan sumarse a las celebraciones.

