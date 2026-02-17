Reitera Coahuila que cubrebocas no será obligatorio en escuelas por sarampión

La Secretaría de Educación de Coahuila reiteró que el uso de cubrebocas en escuelas no será obligatorio, salvo en planteles donde se detecten casos sospechosos o confirmados de sarampión.

El titular de esta dependencia, Emanuel Garza Fishburn, informó que hasta el momento no existe ninguna incidencia en comunidades estudiantiles de la entidad. No obstante, pidió a directivos, docentes y padres de familia mantenerse atentos ante posibles síntomas.

“Con el afán de prevenir mayores contagios en las comunidades educativas deben estar muy al pendiente de revisar si hay algún síntoma y que en estos casos aplicar el aislamiento y obviamente las pruebas de laboratorio para confirmar los casos y obviamente están con todas las medidas preventivas necesarias dentro de los controles“, indicó.

El pronunciamiento se da luego de que el pasado 12 de febrero la Secundaria Técnica Número 72 “Mario Enrique Castro Gil”, ubicada en el sur de Saltillo, alertara sobre cuatro casos sospechosos de sarampión en ambos turnos.

De acuerdo con autoridades de salud, a los cuatro estudiantes se les practicaron análisis de laboratorio para determinar la posible infección. Este martes, la Secretaría de Educación confirmó que los resultados fueron negativos, por lo que se descartó la presencia de la enfermedad en el plantel.

Las autoridades estatales señalaron que se mantendrán los protocolos de vigilancia epidemiológica y que, en caso de presentarse algún contagio confirmado, se aplicarán las medidas preventivas correspondientes dentro de cada institución educativa.