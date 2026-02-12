Para renovación del Congreso, PVEM irá con candidato propio en el Distrito I de Coahuila

ACUÑA, COAH.- El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) confirmó que competirá con candidatura propia en el Distrito I durante el próximo proceso electoral para la renovación del Congreso del Estado de Coahuila, informó su coordinador regional, Pablo Ortega Alvarado.

El dirigente explicó que el partido se encuentra en una etapa de evaluación interna, en la que se analizan distintos perfiles, tanto de mujeres como de hombres, con el objetivo de definir a quien encabezará la candidatura. Como parte de este proceso, el PVEM realiza actualmente una encuesta interna para medir el respaldo de la militancia y de la ciudadanía.

TE PUEDE INTERESAR: Niega hija del vocero de abogados de Monclova agresión a menor; asegura que fue empujada (video)

Ortega Alvarado señaló que no se descarta su eventual participación como candidato, siempre y cuando exista un respaldo claro de las bases del partido y de los habitantes de las colonias del distrito.

“Estamos listos para participar. Estamos evaluando perfiles y levantando una encuesta por si la ciudadanía considera que yo deba participar. Yo soy un soldado del pueblo, y si el pueblo quiere que siga participando, lo haré”, afirmó.

Indicó que la prioridad del partido es postular a una mujer que cuente con sensibilidad social, presencia territorial y compromiso con las causas ciudadanas. No obstante, precisó que, de no consolidarse un perfil femenino competitivo, se propondrá a un hombre, y la decisión final será turnada a la dirigencia estatal del PVEM.

El coordinador regional subrayó que la participación del Partido Verde en este proceso electoral es clave para fortalecer su presencia política en la región, mantener su registro estatal y llegar con estructura y organización a la jornada electoral del próximo 27 de junio.