Para renovación del Congreso, PVEM irá con candidato propio en el Distrito I de Coahuila

+ Seguir en Seguir en Google
Acuña
/ 12 febrero 2026
    Para renovación del Congreso, PVEM irá con candidato propio en el Distrito I de Coahuila
    El Partido Verde Ecologista de México, participara con candidatos propios, aseguró coordinador regional, Pablo Ortega Alvarado. ARCHIVO
Josué Rodríguez
por Josué Rodríguez

COMPARTIR

TEMAS


Candidatos
Elecciones

Localizaciones


Acuña

Organizaciones


PVEM

El Partido Verde confirmó que no irá en alianza y definirá a su abanderado mediante una encuesta interna

ACUÑA, COAH.- El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) confirmó que competirá con candidatura propia en el Distrito I durante el próximo proceso electoral para la renovación del Congreso del Estado de Coahuila, informó su coordinador regional, Pablo Ortega Alvarado.

El dirigente explicó que el partido se encuentra en una etapa de evaluación interna, en la que se analizan distintos perfiles, tanto de mujeres como de hombres, con el objetivo de definir a quien encabezará la candidatura. Como parte de este proceso, el PVEM realiza actualmente una encuesta interna para medir el respaldo de la militancia y de la ciudadanía.

TE PUEDE INTERESAR: Niega hija del vocero de abogados de Monclova agresión a menor; asegura que fue empujada (video)

Ortega Alvarado señaló que no se descarta su eventual participación como candidato, siempre y cuando exista un respaldo claro de las bases del partido y de los habitantes de las colonias del distrito.

“Estamos listos para participar. Estamos evaluando perfiles y levantando una encuesta por si la ciudadanía considera que yo deba participar. Yo soy un soldado del pueblo, y si el pueblo quiere que siga participando, lo haré”, afirmó.

Indicó que la prioridad del partido es postular a una mujer que cuente con sensibilidad social, presencia territorial y compromiso con las causas ciudadanas. No obstante, precisó que, de no consolidarse un perfil femenino competitivo, se propondrá a un hombre, y la decisión final será turnada a la dirigencia estatal del PVEM.

El coordinador regional subrayó que la participación del Partido Verde en este proceso electoral es clave para fortalecer su presencia política en la región, mantener su registro estatal y llegar con estructura y organización a la jornada electoral del próximo 27 de junio.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Candidatos
Elecciones

Localizaciones


Acuña

Organizaciones


PVEM

Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
4T: La caja de Pandora

4T: La caja de Pandora
true

Amenaza la nociva 4T a la minería
true

POLITICÓN: ¿Tendrá la CTM sello coahuilense? Tereso Medina es el favorito, pero no tiene segura la dirigencia nacional
El caso de agresión en Plaza Cocoa se resolvió mediante un acuerdo reparatorio que incluyó compensación económica y terapias psicológicas para los menores involucrados.

Concluye caso de Plaza Cocoa de Saltillo con acuerdo reparatorio; agresores recibirán terapia
El despliegue probablemente vendría de la costa este de Estados Unidos, y un portaaviones se está preparando para salir al mar en dos semanas.

Pentágono ordena a un segundo grupo de ataque de portaaviones prepararse para su despliegue en Oriente Medio
Además del formato por equipos, se jugará el FCG Western States Cup a 54 hoyos.

Saltillense Alberto Rodríguez, convocado al Tri de golf para torneo ante EU y Canadá
El secretario de Energía de EU, Chris Wright, llegó a Venezuela para impulsar una reforma más audaz de la industria energética, dejando claro que Estados Unidos podría usar su posición como gigante económico para lograr estos objetivos.

EU presiona a Venezuela para que haga más por estimular la inversión
Sonja Lyubomirsky ha sido una destacada investigadora en la ciencia de la felicidad durante décadas y durante el mismo tiempo, la gente le ha preguntado: ¿Cuál es el secreto?

¿Cuál es el secreto de la felicidad? Estos investigadores tienen una teoría