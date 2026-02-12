Niega hija del vocero de abogados de Monclova agresión a menor; asegura que fue empujada (video)

Explicó que los hechos ocurrieron el pasado 1 de diciembre en el salón de fiestas Divertingo en Monclova, apenas minutos después de haber llegado a una piñata junto con su hijo.

En entrevista y mostrando los videos del momento en que, afirma, fue empujada, la abogada sostuvo que su intervención se limitó a separar a los menores y negó cualquier tipo de agresión hacia el niño.

MONCLOVA, COAH.- Luego de que se hiciera pública una denuncia por presunta agresión contra un menor durante una fiesta infantil, Beatriz Reyna —hija de Miguel Ángel Reyna, vocero del Foro de abogados de Monclova y señalada en el caso— aseguró que en ningún momento golpeó al niño y que, por el contrario, fue ella quien resultó agredida por la abuela del menor.

Relató que se encontraba sentada frente al área de brincolines cuando observó que varios niños jugaban de forma brusca.

“Yo veo que un niño, más grande que mi hijo, lo estaba jaloneando del suéter y después del cuello. No era un juego normal, yo conozco a mi hijo y supe que ya era una agresión”, expresó.

Señaló que al notar la situación ingresó al brincolín para separarlos, acompañada por una de las trabajadoras del lugar y afirmó que únicamente colocó su brazo para dividirlos y proteger a su hijo.

“Jamás toqué al menor. No lo golpeé, no le grité, no tuve contacto con él. Solo puse mi mano para separarlos y pedía que se calmaran”, sostuvo.

De acuerdo con su versión, segundos después de intervenir fue empujada por la abuela del niño, identificada como Olga, quien entró por detrás y la lanzó con fuerza hacia unas esponjas, provocando que cayera junto con su hijo.

“Me empujó con muchísima fuerza. Yo ya estaba agachada preguntándole a mi hijo qué había pasado cuando sentí el golpe por la espalda. Caí y me llevé a mi niño. No me dio oportunidad ni de defenderme”, relató.

Indicó que tras el incidente la abuela comenzó a gritar que ella había golpeado al menor, lo que generó tensión entre los asistentes. Sin embargo, ambas familias permanecieron en la fiesta hasta su conclusión, alrededor de las 7:30 de la tarde, y los niños continuaron jugando con normalidad.

Reyna aseguró que al día siguiente presentó dolor intenso en la espalda y tuvo que recibir atención médica privada, pues no cuenta con servicio institucional. Añadió que interpuso una denuncia contra la abuela por las lesiones que sufrió.

Respecto a la querella en su contra, afirmó que la madre del menor —quien, dijo, no estuvo presente al momento de los hechos— solicitó inicialmente mil pesos por concepto de reparación del daño, además de mencionar supuestos tratamientos neurológicos.

“Yo no acepté pagar nada, no por el dinero, sino porque no cometí ninguna agresión. Si pago, estoy aceptando un hecho que no ocurrió”, puntualizó.

La abogada indicó que cuenta con testigos, entre ellos la organizadora de la fiesta y personal del salón, quienes presenciaron lo sucedido dentro del área de juegos.

Finalmente, explicó que decidió hacer pública su postura debido a que la situación ya comenzó a impactar en su vida profesional.

“No había querido hablar, pero esto ya está afectando mi trabajo. Soy abogada particular, tengo clientes que me han estado llamando preocupados. Solo quiero que se investigue bien y que se conozca la verdad”, concluyó.

El caso permanece bajo investigación por parte de la autoridad ministerial, tras las denuncias cruzadas presentadas por ambas partes.