Sal gruesa junto a la cama: el ritual nocturno que el Feng Shui recomienda para armonizar tu descanso

+ Seguir en Seguir en Google
Vida
/ 3 marzo 2026
    Sal gruesa junto a la cama: el ritual nocturno que el Feng Shui recomienda para armonizar tu descanso
    Dejar un frasco con sal gruesa al lado de la cama es una acción sencilla que, dentro del Feng Shui, simboliza limpieza energética y protección nocturna. Foto: Pexels.

Un frasco con sal puede equilibrar la energía nocturna.

En la búsqueda de un descanso más profundo y reparador, muchas personas recurren a pequeños rituales antes de dormir. Dentro del Feng Shui, la antigua filosofía china que estudia la armonía de los espacios, existe una práctica sencilla que ganó popularidad en los últimos años: dejar un frasco con sal gruesa al lado de la cama durante la noche. Aunque puede parecer un gesto simple, esta tradición le atribuye un fuerte significado energético.

TE PUEDE INTERESAR: Dormir a las 11 podría ayudarte a vivir más

En diversas culturas, la sal ha sido considerada un elemento de purificación y protección. En el Feng Shui, se le asigna la capacidad simbólica de absorber energías densas o negativas acumuladas en el ambiente. La noche es vista como un momento de renovación energética, ideal para liberar tensiones emocionales y restaurar el equilibrio interno.

De acuerdo con estas creencias, mientras el cuerpo descansa, el entorno también debería mantenerse limpio desde el punto de vista energético. Por eso, colocar sal gruesa cerca de la cama funcionaría como una herramienta para “captar” cargas que interfieren con el sueño.

$!Dentro del Feng Shui, la antigua filosofía china que estudia la armonía de los espacios.
Dentro del Feng Shui, la antigua filosofía china que estudia la armonía de los espacios. Foto: Pexels.

Dónde colocar el frasco con sal gruesa

La ubicación es clave para potenciar el efecto simbólico del ritual. El Feng Shui recomienda colocar el frasco sobre la mesa de luz, preferentemente del lado izquierdo de la cama. Este lado está asociado con la energía receptiva y emocional, vinculada al descanso y a la introspección.

El recipiente debe ser de vidrio y mantenerse limpio. La transparencia del material permite que la energía circule sin obstáculos y refuerza la intención de claridad y purificación. Además, se aconseja usar sal gruesa seca y cambiarla cada siete días, ya que se considera que el mineral “retiene” la energía acumulada.

En qué situaciones se recomienda

Esta práctica suele sugerirse en dormitorios donde se presentan dificultades para dormir, despertares frecuentes, discusiones constantes o sensación de cansancio al levantarse. Desde la perspectiva del Feng Shui, estos signos podrían indicar un ambiente cargado o desequilibrado.

Colocar el frasco con sal gruesa no sustituye hábitos saludables, pero actúa como un complemento simbólico para armonizar el entorno. También se recomienda mantener el espacio ordenado, evitar acumulación de objetos debajo de la cama y favorecer la ventilación natural del dormitorio.

$!El recipiente debe ser de vidrio y mantenerse limpio.
El recipiente debe ser de vidrio y mantenerse limpio. Foto: Pexels.

Dónde no conviene poner la sal

Según esta filosofía, no es recomendable ubicar el frasco debajo de la cama ni en espacios cerrados o poco visibles. La energía necesita circular libremente, y colocar la sal en lugares ocultos podría bloquear ese flujo. Asimismo, el área bajo la cama debería permanecer despejada para evitar interferencias en la circulación energética.

Más allá del ritual: intención y hábitos

El Feng Shui subraya que ningún objeto funciona por sí solo. La intención consciente al colocar la sal es parte fundamental del ritual. Antes de dormir, se puede dedicar un momento a establecer un propósito claro, como liberar preocupaciones o atraer calma.

Además, mantener rutinas saludables (como reducir el uso de pantallas antes de acostarse, evitar cenas pesadas y procurar horarios regulares) potencia cualquier práctica orientada al descanso.

En definitiva, dejar un frasco con sal gruesa al lado de la cama es una acción sencilla que, dentro del Feng Shui, simboliza limpieza energética y protección nocturna. Más allá de las creencias, lo cierto es que crear rituales conscientes antes de dormir puede favorecer una sensación de orden, calma y bienestar, elementos esenciales para un sueño verdaderamente reparador.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Bienestar
Hogar
rituales

Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Estilo de Vida. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía y estilo de vida.


Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La impunidad no se toca

La impunidad no se toca
true

Vigila Estados Unidos a iraníes en México tras muerte del ayatola
true

POLITICÓN: Va morenista contra Fiscalía de Nuevo León por fabricación de delitos
Detienen a ‘Lady Relojes’: cae joven en Ramos Arizpe por presunto fraude millonario con relojes clonados

Detienen a ‘Lady Relojes’: cae joven en Ramos Arizpe por presunto fraude millonario con relojes clonados
Se espera que el Reino Unido permita a Estados Unidos utilizar la RAF Fairford en Gloucestershire y la Diego García en las Islas Chagos para bombardear las “ciudades de misiles” de Irán.

Trump reprende a Starmer por la negativa del Reino Unido a respaldar ataques contra Irán
Las sedes fueron el Multideportivo El Sarape, Pueblo Insurgentes y el domo del Instituto Estatal del Deporte.

Más de 100 jóvenes participan en torneo amateur de box Auténticos Novatos en Saltillo
El ministro de Exteriores español calificó la operación detrás de este tipo de ataques de “acción unilateral”, justificando así la decisión de restringir el uso de bases militares a Estados Unidos.

El gobierno de España niega a EU el uso de sus bases militares para el ataque a Irán
Trump declaró el domingo que el ejército estadounidense tiene la intención de mantener su ataque contra Irán durante “cuatro a cinco semanas” si es necesario, insistiendo en que “no será difícil” para Israel y Estados Unidos mantener la intensidad de la batalla, aun cuando advirtió sobre la posibilidad de más bajas estadounidenses.

Trump prevé una guerra de semanas y plantea escenarios contradictorios sobre el futuro de Irán