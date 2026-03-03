Sal gruesa junto a la cama: el ritual nocturno que el Feng Shui recomienda para armonizar tu descanso

En la búsqueda de un descanso más profundo y reparador, muchas personas recurren a pequeños rituales antes de dormir. Dentro del Feng Shui, la antigua filosofía china que estudia la armonía de los espacios, existe una práctica sencilla que ganó popularidad en los últimos años: dejar un frasco con sal gruesa al lado de la cama durante la noche. Aunque puede parecer un gesto simple, esta tradición le atribuye un fuerte significado energético. TE PUEDE INTERESAR: Dormir a las 11 podría ayudarte a vivir más En diversas culturas, la sal ha sido considerada un elemento de purificación y protección. En el Feng Shui, se le asigna la capacidad simbólica de absorber energías densas o negativas acumuladas en el ambiente. La noche es vista como un momento de renovación energética, ideal para liberar tensiones emocionales y restaurar el equilibrio interno. De acuerdo con estas creencias, mientras el cuerpo descansa, el entorno también debería mantenerse limpio desde el punto de vista energético. Por eso, colocar sal gruesa cerca de la cama funcionaría como una herramienta para “captar” cargas que interfieren con el sueño.

Dónde colocar el frasco con sal gruesa La ubicación es clave para potenciar el efecto simbólico del ritual. El Feng Shui recomienda colocar el frasco sobre la mesa de luz, preferentemente del lado izquierdo de la cama. Este lado está asociado con la energía receptiva y emocional, vinculada al descanso y a la introspección. El recipiente debe ser de vidrio y mantenerse limpio. La transparencia del material permite que la energía circule sin obstáculos y refuerza la intención de claridad y purificación. Además, se aconseja usar sal gruesa seca y cambiarla cada siete días, ya que se considera que el mineral “retiene” la energía acumulada. En qué situaciones se recomienda Esta práctica suele sugerirse en dormitorios donde se presentan dificultades para dormir, despertares frecuentes, discusiones constantes o sensación de cansancio al levantarse. Desde la perspectiva del Feng Shui, estos signos podrían indicar un ambiente cargado o desequilibrado. Colocar el frasco con sal gruesa no sustituye hábitos saludables, pero actúa como un complemento simbólico para armonizar el entorno. También se recomienda mantener el espacio ordenado, evitar acumulación de objetos debajo de la cama y favorecer la ventilación natural del dormitorio.

Dónde no conviene poner la sal Según esta filosofía, no es recomendable ubicar el frasco debajo de la cama ni en espacios cerrados o poco visibles. La energía necesita circular libremente, y colocar la sal en lugares ocultos podría bloquear ese flujo. Asimismo, el área bajo la cama debería permanecer despejada para evitar interferencias en la circulación energética. Más allá del ritual: intención y hábitos El Feng Shui subraya que ningún objeto funciona por sí solo. La intención consciente al colocar la sal es parte fundamental del ritual. Antes de dormir, se puede dedicar un momento a establecer un propósito claro, como liberar preocupaciones o atraer calma. Además, mantener rutinas saludables (como reducir el uso de pantallas antes de acostarse, evitar cenas pesadas y procurar horarios regulares) potencia cualquier práctica orientada al descanso. En definitiva, dejar un frasco con sal gruesa al lado de la cama es una acción sencilla que, dentro del Feng Shui, simboliza limpieza energética y protección nocturna. Más allá de las creencias, lo cierto es que crear rituales conscientes antes de dormir puede favorecer una sensación de orden, calma y bienestar, elementos esenciales para un sueño verdaderamente reparador.

