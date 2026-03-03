Israel envía tropas al sur de Líbano; Hezbollah afirma estar listo para una guerra abierta

BEIRUT- Israel envió tropas adicionales al sur del Líbano el martes y ordenó a los residentes de más de 80 aldeas evacuar, mientras el grupo político-paramilitar libanés Hezbollah, respaldado por Irán, afirmó que está listo para una guerra abierta, lo que agrava la ya volátil situación en la región.

Los últimos intercambios comenzaron después de que Hezbollah lanzó cohetes y drones hacia el norte de Israel a primera hora del lunes. Israel respondió con una oleada de ataques aéreos que mataron a 52 personas en Líbano, entre ellas un miliciano palestino y un funcionario de inteligencia de Hezbollah en los suburbios del sur de Beirut. Más de 150 personas resultaron heridas y miles fueron desplazadas.

Hezbollah informó la mañana del martes que disparó dos andanadas de cohetes hacia el norte de Israel, mientras ataques aéreos israelíes durante la noche dañaron un edificio que alberga las estaciones de televisión y radio de Hezbollah. Los suburbios del sur de Beirut fueron objeto de una serie de ataques a primera hora de la tarde del martes que se produjeron sin previo aviso, y posteriormente el ejército israelí indicó que tuvo como objetivo a funcionarios de Hezbollah.

El portavoz en árabe del ejército israelí, Avichay Adraee, emitió una advertencia para los residentes de más de 80 aldeas y localidades, pidiéndoles que se marchen, y añadió que la gente no debe regresar a esas zonas hasta nuevo aviso.

Un alto funcionario de Hezbollah sostuvo que, tras más de un año de acatar un alto el fuego mientras continuaban los ataques de Israel contra Líbano, la paciencia del grupo se ha agotado, dejándolo sin otra opción “que volver a la resistencia” y librar una guerra abierta con Israel.

“El enemigo sionista quería una guerra abierta, que no ha detenido desde el acuerdo de alto el fuego”, afirmó Mohamoud Komati. “Así que, que sea una guerra abierta”.

El presidente libanés Joseph Aoun dijo a los embajadores de Arabia Saudí, Qatar, Estados Unidos, Francia y Egipto el martes que Hezbollah ha estado disparando cohetes desde zonas al norte del río Litani. El gobierno libanés asegura que ha desarmado a Hezbollah al sur del río, a lo largo de la frontera con Israel, y que las tropas libanesas tienen el control total del área entre el río y la frontera.