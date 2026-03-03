Saltillo recauda 70 por ciento del predial; uno de cada 4 pagos ya se hace en línea

El Municipio de Saltillo ha recaudado cerca del 70 por ciento de los ingresos previstos por concepto de predial durante los 2 primeros meses del año, informó la tesorera municipal, Lissette Álvarez Cuéllar.

La funcionaria explicó que el comportamiento corresponde al patrón histórico, ya que la mayor parte de la recaudación se concentra al inicio del año. “Generalmente el 75 por ciento del ingreso total del predial se recauda en los primeros meses. Ahorita enero y febrero ya traemos cerca del 70 por ciento”, dijo.

Indicó que el nivel de cumplimiento equivale a 153 mil operaciones, lo que representa aproximadamente 49 por ciento del padrón de contribuyentes.

Agregó que el uso de plataformas digitales continúa al alza, pues 25 por ciento de los pagos se han realizado en línea. “Llevamos el 25 por ciento en línea. Hemos estado subiendo mucho ese porcentaje”, comentó.

Recordó que el año pasado el sistema cerró con alrededor del 21 por ciento de pagos digitales.

ÚLTIMA MEDIDA

La Tesorera dijo que el Municipio mantiene acciones de notificación para contribuyentes con adeudos, con cerca de 2 mil avisos enviados cada mes.

Explicó que el embargo es una facultad legal del Ayuntamiento, aunque se utiliza como último recurso. “Tenemos la indicación de molestar lo menos posible al contribuyente. Primero se envían cartas invitación, notificaciones y llamadas”, dijo.

Durante 2025 se colocaron alrededor de 200 sellos de embargo en propiedades con adeudos acumulados. Álvarez Cuéllar añadió que el monto del predial va dependiendo del valor catastral del inmueble. “Hay valores catastrales donde su predial no asciende más de 500 pesos”, indicó.