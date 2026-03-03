Saltillo recauda 70 por ciento del predial; uno de cada 4 pagos ya se hace en línea

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 3 marzo 2026
    Saltillo recauda 70 por ciento del predial; uno de cada 4 pagos ya se hace en línea
    Excelente respuesta ha tenido el pago del impuesto predial en Saltillo. ARCHIVO

Tesorería reporta 153 mil operaciones; en 2025 se colocaron alrededor de 200 sellos de embargo por adeudos

El Municipio de Saltillo ha recaudado cerca del 70 por ciento de los ingresos previstos por concepto de predial durante los 2 primeros meses del año, informó la tesorera municipal, Lissette Álvarez Cuéllar.

La funcionaria explicó que el comportamiento corresponde al patrón histórico, ya que la mayor parte de la recaudación se concentra al inicio del año. “Generalmente el 75 por ciento del ingreso total del predial se recauda en los primeros meses. Ahorita enero y febrero ya traemos cerca del 70 por ciento”, dijo.

TE PUEDE INTERESAR: Ayuntamiento de Saltillo interviene ante CFE por altas tarifas en bombeo de agua

Indicó que el nivel de cumplimiento equivale a 153 mil operaciones, lo que representa aproximadamente 49 por ciento del padrón de contribuyentes.

Agregó que el uso de plataformas digitales continúa al alza, pues 25 por ciento de los pagos se han realizado en línea. “Llevamos el 25 por ciento en línea. Hemos estado subiendo mucho ese porcentaje”, comentó.

Recordó que el año pasado el sistema cerró con alrededor del 21 por ciento de pagos digitales.

ÚLTIMA MEDIDA

La Tesorera dijo que el Municipio mantiene acciones de notificación para contribuyentes con adeudos, con cerca de 2 mil avisos enviados cada mes.

Explicó que el embargo es una facultad legal del Ayuntamiento, aunque se utiliza como último recurso. “Tenemos la indicación de molestar lo menos posible al contribuyente. Primero se envían cartas invitación, notificaciones y llamadas”, dijo.

Durante 2025 se colocaron alrededor de 200 sellos de embargo en propiedades con adeudos acumulados. Álvarez Cuéllar añadió que el monto del predial va dependiendo del valor catastral del inmueble. “Hay valores catastrales donde su predial no asciende más de 500 pesos”, indicó.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Predial
Recaudación
impuestos

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


ayuntamiento de saltillo

Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La impunidad no se toca

La impunidad no se toca
true

Vigila Estados Unidos a iraníes en México tras muerte del ayatola
true

POLITICÓN: Va morenista contra Fiscalía de Nuevo León por fabricación de delitos
Detienen a ‘Lady Relojes’: cae joven en Ramos Arizpe por presunto fraude millonario con relojes clonados

Detienen a ‘Lady Relojes’: cae joven en Ramos Arizpe por presunto fraude millonario con relojes clonados
Se espera que el Reino Unido permita a Estados Unidos utilizar la RAF Fairford en Gloucestershire y la Diego García en las Islas Chagos para bombardear las “ciudades de misiles” de Irán.

Trump reprende a Starmer por la negativa del Reino Unido a respaldar ataques contra Irán
Las sedes fueron el Multideportivo El Sarape, Pueblo Insurgentes y el domo del Instituto Estatal del Deporte.

Más de 100 jóvenes participan en torneo amateur de box Auténticos Novatos en Saltillo
El ministro de Exteriores español calificó la operación detrás de este tipo de ataques de “acción unilateral”, justificando así la decisión de restringir el uso de bases militares a Estados Unidos.

El gobierno de España niega a EU el uso de sus bases militares para el ataque a Irán
Trump declaró el domingo que el ejército estadounidense tiene la intención de mantener su ataque contra Irán durante “cuatro a cinco semanas” si es necesario, insistiendo en que “no será difícil” para Israel y Estados Unidos mantener la intensidad de la batalla, aun cuando advirtió sobre la posibilidad de más bajas estadounidenses.

Trump prevé una guerra de semanas y plantea escenarios contradictorios sobre el futuro de Irán