Llama el gobernador Manolo Jiménez a campañas propositivas y de altura en la renovación del Congreso de Coahuila

Coahuila
/ 3 marzo 2026
    Llama el gobernador Manolo Jiménez a campañas propositivas y de altura en la renovación del Congreso de Coahuila
    El gobernador Manolo Jiménez llama a los precandidatos a privilegiar el interés común y mantener un ambiente de respeto y diálogo. SANDRA GÓMEZ

Destaca la importancia del respeto, el diálogo y el enfoque en propuestas para fortalecer la democracia y la participación ciudadana en Coahuila

TORREÓN, COAH.- De cara a la renovación del Congreso local en junio de este año, el gobernador Manolo Jiménez llamó a los actores políticos y precandidatos a realizar campañas de altura, propositivas y con civilidad, centrando las campañas en propuestas, ideas y soluciones para la ciudadanía, en lugar de la confrontación.

Asimismo, destacó la importancia de mantener un ambiente de respeto y diálogo, donde se privilegie el interés común sobre los intereses partidistas, para fortalecer la democracia y la participación ciudadana.

Denuncian 'guerra sucia' contra Morena en Coahuila; señalan hostigamiento en Torreón

“En Coahuila estamos acostumbrados a trabajar en equipo y dar resultados, así como tener un plan que permanezca lejos de la polarización”, enfatizó.

El Mandatario subrayó que la colaboración entre todos los sectores sociales ha sido clave para el desarrollo del Estado, invitando a los precandidatos a sumar esfuerzos y construir un futuro más próspero para la entidad.

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia.

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

