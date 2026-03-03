Llama el gobernador Manolo Jiménez a campañas propositivas y de altura en la renovación del Congreso de Coahuila

TORREÓN, COAH.- De cara a la renovación del Congreso local en junio de este año, el gobernador Manolo Jiménez llamó a los actores políticos y precandidatos a realizar campañas de altura, propositivas y con civilidad, centrando las campañas en propuestas, ideas y soluciones para la ciudadanía, en lugar de la confrontación.

Asimismo, destacó la importancia de mantener un ambiente de respeto y diálogo, donde se privilegie el interés común sobre los intereses partidistas, para fortalecer la democracia y la participación ciudadana.

“En Coahuila estamos acostumbrados a trabajar en equipo y dar resultados, así como tener un plan que permanezca lejos de la polarización”, enfatizó.

El Mandatario subrayó que la colaboración entre todos los sectores sociales ha sido clave para el desarrollo del Estado, invitando a los precandidatos a sumar esfuerzos y construir un futuro más próspero para la entidad.