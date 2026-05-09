Pide CANACINTRA Acuña que candidatos escuchen al sector industrial

+ Seguir en Seguir en Google
Acuña
/
    Pide CANACINTRA Acuña que candidatos escuchen al sector industrial
    Empresarios de Acuña buscan que candidatos al Congreso local integren propuestas enfocadas en infraestructura y crecimiento económico de la región. JOSUÉ RODRÍGUEZ

Empresarios de Acuña plantean trabajar de la mano con quienes lleguen al Congreso local para impulsar proyectos clave en la frontera

ACUÑA, COAH.- Con el objetivo de impulsar el crecimiento y consolidar el sector industrial, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA) Delegación Acuña solicitará a las y los candidatos a la Diputación del Distrito I que atiendan las propuestas y necesidades de los empresarios.

Keila García Altamirano, presidenta del organismo, señaló que, aunque están abiertos a escuchar a los siete aspirantes al Congreso local, también consideran importante que los candidatos tomen en cuenta las iniciativas del sector empresarial, al considerar que pueden contribuir al desarrollo de la industria en la región fronteriza.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/acuna/adultos-mayores-de-acuna-avanzan-a-etapa-estatal-de-juegos-deportivos-y-culturales-EP20584374

“La intención es sumar las propuestas de los inversionistas y trabajar de la mano con los legisladores locales, para avanzar hacia un mismo objetivo: el fortalecimiento de la industria”, expresó.

Indicó que recientemente empresarios presentaron al Gobierno del Estado diversos proyectos enfocados en respaldar el crecimiento industrial y comercial de Acuña.

Entre las propuestas mencionó el inicio de vuelos comerciales desde el aeropuerto local, así como la ampliación del puente internacional en el corto plazo, temas que consideran prioritarios para fortalecer la competitividad de la ciudad.

García Altamirano reiteró que la intención es mantener coordinación entre el sector empresarial y las autoridades para generar condiciones que favorezcan nuevas inversiones y el desarrollo económico de la región.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Elecciones Coahuila
empresarios

Localizaciones


Acuña

Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Mal ejemplo

Mal ejemplo
NosotrAs: Cuando el Estado improvisa, las mujeres sostienen

NosotrAs: Cuando el Estado improvisa, las mujeres sostienen
true

POLITICÓN: Avanzan 27 mujeres en proceso para presidir el Instituto Electoral de Coahuila
Para conservar sus ventas utiliza estrategias de comparación de contenido frente a otros diarios.

Voceador desafía la era digital desde un crucero en Saltillo y mantiene viva la tradición del periódico impreso
Colegios particulares de Saltillo comenzaron a informar a padres de familia que mantendrán sus clases y actividades conforme al calendario escolar originalmente establecido.

Colegios particulares de Saltillo descartan recortar el ciclo escolar
Dafne Quintero, Andrea Becerra y Sebastián García mantienen a México en la pelea por medallas dentro de la Copa del Mundo de Tiro con Arco Shanghái 2026.

De Monclova para el mundo: Dafne Quintero y Sebastián García van por el oro en el Mundial de Shanghái
Saraperos de Saltillo reaccionó con cuatro jonrones, pero los errores y el pitcheo volvieron a pesar en la derrota ante Dorados de Chihuahua.

Saraperos cae ante Dorados: Reacción insuficiente de Saltillo en la serie
Ángel Socarro llegó a Saltillo con ‘Una noche más con el Divo’, en homenaje a Juan Gabriel.

¿Juan Gabriel en Saltillo? Ángel Socarro se adelanta al del Día de las Madres con ‘Una noche más con el Divo’