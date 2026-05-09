Pide CANACINTRA Acuña que candidatos escuchen al sector industrial

Keila García Altamirano, presidenta del organismo, señaló que, aunque están abiertos a escuchar a los siete aspirantes al Congreso local, también consideran importante que los candidatos tomen en cuenta las iniciativas del sector empresarial, al considerar que pueden contribuir al desarrollo de la industria en la región fronteriza.

ACUÑA, COAH.- Con el objetivo de impulsar el crecimiento y consolidar el sector industrial, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA) Delegación Acuña solicitará a las y los candidatos a la Diputación del Distrito I que atiendan las propuestas y necesidades de los empresarios.

“La intención es sumar las propuestas de los inversionistas y trabajar de la mano con los legisladores locales, para avanzar hacia un mismo objetivo: el fortalecimiento de la industria”, expresó.

Indicó que recientemente empresarios presentaron al Gobierno del Estado diversos proyectos enfocados en respaldar el crecimiento industrial y comercial de Acuña.

Entre las propuestas mencionó el inicio de vuelos comerciales desde el aeropuerto local, así como la ampliación del puente internacional en el corto plazo, temas que consideran prioritarios para fortalecer la competitividad de la ciudad.

García Altamirano reiteró que la intención es mantener coordinación entre el sector empresarial y las autoridades para generar condiciones que favorezcan nuevas inversiones y el desarrollo económico de la región.