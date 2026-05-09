Adultos mayores de Acuña avanzan a etapa estatal de Juegos Deportivos y Culturales

+ Seguir en Seguir en Google
Acuña
/
    Adultos mayores de Acuña avanzan a etapa estatal de Juegos Deportivos y Culturales
    La delegación de Acuña destacó en disciplinas como danza folklórica, escultura y dominó durante la etapa regional. JOSUÉ RODRÍGUEZ
    Adultos mayores de Acuña avanzan a etapa estatal de Juegos Deportivos y Culturales
    Entre las disciplinas en las que los acuñenses destacaron se encuentra la danza folkórica. JOSUÉ RODRÍGUEZ

Representantes del municipio obtuvieron primeros lugares en danza folklórica, escultura y dominó durante la fase regional

ACUÑA, COAH.- El DIF Municipal de Acuña reconoció a los grupos de adultos mayores que avanzaron a la etapa estatal de los Juegos Deportivos y Culturales del Adulto Mayor 2026, tras obtener primeros lugares en distintas disciplinas durante la fase regional.

A través de un comunicado, la institución destacó el desempeño de los participantes y celebró que lograran poner en alto el nombre del municipio.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/acuna/acuna-tapetes-mala-iluminacion-y-enfermedades-disparan-riesgo-de-caidas-en-ancianos-EB20563421

“Estamos muy contentos y orgullosos de nuestros Adultos Mayores que participaron en la etapa regional, logrando avanzar a la estatal gracias a su gran desempeño y al obtener el primer lugar en diversas categorías”, señaló el DIF Municipal.

Entre las disciplinas en las que destacaron los representantes de Acuña se encuentran Danza Folklórica Yumari, Artes Plásticas en la categoría de escultura, con la obra de la maestra Blanca Irene Lozano Aguirre, así como dominó en parejas.

El organismo reiteró su reconocimiento a los participantes por su talento, entusiasmo y dedicación durante la competencia regional.

La etapa estatal de los Juegos Deportivos y Culturales del Adulto Mayor 2026 se realizará en Torreón los próximos 18 y 19 de junio.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Competencias
Juegos
adultos mayores

Localizaciones


Acuña

Organizaciones


DIF Coahuila

Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Mal ejemplo

Mal ejemplo
NosotrAs: Cuando el Estado improvisa, las mujeres sostienen

NosotrAs: Cuando el Estado improvisa, las mujeres sostienen
true

POLITICÓN: Avanzan 27 mujeres en proceso para presidir el Instituto Electoral de Coahuila
Para conservar sus ventas utiliza estrategias de comparación de contenido frente a otros diarios.

Voceador desafía la era digital desde un crucero en Saltillo y mantiene viva la tradición del periódico impreso
Colegios particulares de Saltillo comenzaron a informar a padres de familia que mantendrán sus clases y actividades conforme al calendario escolar originalmente establecido.

Colegios particulares de Saltillo descartan recortar el ciclo escolar
Dafne Quintero, Andrea Becerra y Sebastián García mantienen a México en la pelea por medallas dentro de la Copa del Mundo de Tiro con Arco Shanghái 2026.

De Monclova para el mundo: Dafne Quintero y Sebastián García van por el oro en el Mundial de Shanghái
Saraperos de Saltillo reaccionó con cuatro jonrones, pero los errores y el pitcheo volvieron a pesar en la derrota ante Dorados de Chihuahua.

Saraperos cae ante Dorados: Reacción insuficiente de Saltillo en la serie
Ángel Socarro llegó a Saltillo con ‘Una noche más con el Divo’, en homenaje a Juan Gabriel.

¿Juan Gabriel en Saltillo? Ángel Socarro se adelanta al del Día de las Madres con ‘Una noche más con el Divo’