Adultos mayores de Acuña avanzan a etapa estatal de Juegos Deportivos y Culturales

A través de un comunicado, la institución destacó el desempeño de los participantes y celebró que lograran poner en alto el nombre del municipio.

ACUÑA, COAH.- El DIF Municipal de Acuña reconoció a los grupos de adultos mayores que avanzaron a la etapa estatal de los Juegos Deportivos y Culturales del Adulto Mayor 2026, tras obtener primeros lugares en distintas disciplinas durante la fase regional.

“Estamos muy contentos y orgullosos de nuestros Adultos Mayores que participaron en la etapa regional, logrando avanzar a la estatal gracias a su gran desempeño y al obtener el primer lugar en diversas categorías”, señaló el DIF Municipal.

Entre las disciplinas en las que destacaron los representantes de Acuña se encuentran Danza Folklórica Yumari, Artes Plásticas en la categoría de escultura, con la obra de la maestra Blanca Irene Lozano Aguirre, así como dominó en parejas.

El organismo reiteró su reconocimiento a los participantes por su talento, entusiasmo y dedicación durante la competencia regional.

La etapa estatal de los Juegos Deportivos y Culturales del Adulto Mayor 2026 se realizará en Torreón los próximos 18 y 19 de junio.