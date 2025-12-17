Presa La Amistad opera con apenas 23.6% de su capacidad

Acuña
/ 17 diciembre 2025
    Presa La Amistad opera con apenas 23.6% de su capacidad
    Las entradas de agua a la presa son de 11 metros cúbicos por segundo. FOTO: VANGUARDIA/ ARCHIVO

La presa registra un almacenamiento de 940 millones de metros cúbicos

La Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) dio a conocer que la Presa La Amistad presenta actualmente un almacenamiento de 940 millones de metros cúbicos de agua, lo que representa apenas el 23.6 por ciento de su nivel ordinario, reflejando la persistente sequía que afecta a la región norte del país.

El representante de la CILA en la sección México detalló que dicho volumen equivale al 14 por ciento de la capacidad total de la presa, la cual se localiza sobre el cauce del río Bravo, entre las ciudades fronterizas de Del Río, Texas, y Ciudad Acuña, Coahuila. Esta situación mantiene en alerta a las autoridades debido a la importancia estratégica del embalse para el suministro de agua en ambos países.

Según el reporte técnico, actualmente las entradas de agua a la presa son de aproximadamente 11 metros cúbicos por segundo, mientras que las salidas alcanzan los 33 metros cúbicos por segundo. De ese total, 30 metros cúbicos por segundo se descargan hacia Estados Unidos, en cumplimiento con los acuerdos binacionales vigentes, y los tres metros cúbicos restantes se destinan a México para el abastecimiento de uso doméstico de las comunidades ubicadas aguas abajo.

Peña Treviño, representante de la CILA, puntualizó que México únicamente realiza extracciones con fines poblacionales, descartando el uso del recurso para actividades agrícolas o industriales. Enfatizó que el agua disponible se encuentra estrictamente etiquetada para consumo humano, con el objetivo de garantizar el suministro básico a la población.

Asimismo, señaló que la CILA mantiene un monitoreo constante de los niveles de la presa y de las condiciones hidrológicas de la cuenca del río Bravo, a fin de tomar decisiones oportunas que permitan administrar de manera responsable el recurso hídrico.

Temas


Agua
Presas

Localizaciones


Acuña
Coahuila

