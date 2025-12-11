Presa Amistad recupera 117 millones de metros cúbicos y da respiro a la región

ACUÑA, COAH.- La Presa Amistad logró una recuperación de 117 millones de metros cúbicos de agua durante 2025, un incremento que, aunque no representa una solución definitiva, sí ofrece un respiro para el abasto doméstico y las actividades agrícolas de la región y del valle de Tamaulipas.

El responsable de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) en Acuña informó que las lluvias registradas en la parte alta de la cuenca —principalmente en la serranía de Coahuila y Chihuahua— fueron determinantes para este repunte en el almacenamiento del embalse.

Actualmente, la presa cuenta con 945 millones de metros cúbicos, equivalentes al 14.4% de su capacidad total y al 23.7% de su capacidad normal, precisó la dependencia. Aunque el nivel sigue siendo bajo, se mantiene estable para garantizar el suministro humano y agrícola.

Peña explicó que las entradas de agua se ubican en 11 metros cúbicos por segundo, mientras que las extracciones son de 18 metros cúbicos por segundo, lo que mantiene una diferencia moderada pero controlada.

Aun con las condiciones limitadas, la recuperación del caudal representa un aliciente para las zonas agrícolas y para las ciudades que dependen del vital recurso.