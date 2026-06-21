Realizan ‘Operativo Barrido’ y detienen a 95 personas en Acuña

Las acciones se concentraron principalmente en el área del fraccionamiento Altos de Santa Teresa y colonias cercanas, donde autoridades llevaron a cabo recorridos de vigilancia e inspección en la vía pública, así como en predios abandonados y estructuras identificadas previamente como puntos de reunión de personas.

ACUÑA, COAH.- Un despliegue coordinado entre corporaciones de los tres niveles de gobierno derivó en la detención de 95 personas en Ciudad Acuña , Coahuila, como parte de un operativo de prevención realizado en sectores considerados de atención prioritaria.

Durante estas intervenciones, las autoridades localizaron a decenas de individuos en distintos espacios, muchos de ellos en inmuebles abandonados donde, de acuerdo con los reportes oficiales, se detectaron conductas consideradas como faltas administrativas. Estos aseguramientos derivaron en la concentración de las 95 personas detenidas.

El operativo incluyó apoyo aéreo mediante un helicóptero de vigilancia del Gobierno del Estado, lo que permitió reforzar las labores de supervisión en la zona intervenida. A la par, se desplegaron unidades en tierra que realizaron inspecciones en calles, terrenos baldíos y construcciones sin ocupación.

De acuerdo con la información proporcionada, algunas personas intentaron evadir la presencia de las autoridades al notar el despliegue de seguridad, ocultándose entre vehículos estacionados, predios sin uso y estructuras en abandono. Sin embargo, fueron localizadas y aseguradas por los elementos participantes.

Dentro del grupo de detenidos se reportaron personas que aparentemente se encontraban bajo los efectos de alguna sustancia, motivo por el cual fueron canalizadas a las instancias correspondientes para la aplicación de los procedimientos administrativos establecidos.

Las autoridades señalaron que este tipo de operativos tiene como finalidad atender reportes ciudadanos relacionados con actividades de riesgo, así como intervenir espacios considerados focos de incidencia para prevenir la posible comisión de delitos de mayor impacto.

El mando operativo responsable del dispositivo indicó que las acciones forman parte de una estrategia de vigilancia continua enfocada en la recuperación de espacios públicos y en la presencia permanente de seguridad en colonias señaladas como prioritarias por reportes vecinales.

Asimismo, se informó que estas labores de inspección y patrullaje se mantendrán de manera constante en distintos sectores del municipio, con el objetivo de reforzar la vigilancia, atender denuncias ciudadanas y reducir la presencia de actividades consideradas irregulares en la zona.