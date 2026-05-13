Coahuila: Ignoran candidaturas de Saltillo, Ramos Arizpe y Arteaga Ley de Movilidad y Zonas Metropolitanas

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    Coahuila: Ignoran candidaturas de Saltillo, Ramos Arizpe y Arteaga Ley de Movilidad y Zonas Metropolitanas
    La Región Sureste de Coahuila, integrada por Saltillo, Ramos Arizpe y Arteaga, tiene sus propios servicios y reglas en cada uno de los tres municipios. Archivo

Un Plan de Desarrollo Urbano Metropolitano fue propuesto desde el año 2003 y siguen sin concretarse aspectos como movilidad, reglamentos, vivienda y salud

Todas las candidaturas al Congreso del Estado correspondientes a la Región Sureste de Coahuila omitieron proponer la homologación de los municipios de Saltillo, Ramos Arizpe y Arteaga como Zona Metropolitana.

Además, tampoco plantearon la armonización de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial (LGMSV), proceso que debió realizarse hace cuatro años, luego de que la legislación fue aprobada a nivel federal en 2022 y debía adecuarse en todas las entidades en un plazo máximo de seis meses.

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Una revisión realizada por VANGUARDIA a la plataforma “Conóceles”, del Instituto Electoral de Coahuila (IEC), mostró que ninguno de estos temas aparece entre las propuestas de las candidaturas.

A la Región Sureste le corresponden los distritos locales 12, 13, 14, 15 y 16. Las propuestas de las candidaturas —de quienes sí han completado su información en la plataforma— se concentran en temas como seguridad, salud mental y empleo.

Entre otros aspectos, la LGMSV establece límites de velocidad más estrictos y contempla regulaciones más detalladas para usuarios de vehículos no motorizados.

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Un Plan de Desarrollo Urbano Metropolitano fue planteado desde 2003 con visión al año 2025. En el “Plan Estratégico de Desarrollo de los municipios de Saltillo, Arteaga y Ramos Arizpe al año 2025” ya se señalaba la necesidad de crear un instrumento de planeación para los tres municipios.

El documento describe un Plan de Desarrollo Urbano como “una serie de instrumentos legales —controles de urbanismo, regulaciones de las subdivisiones, así como códigos de construcción y vivienda— que estipulan los criterios de utilización del suelo y la calidad de la construcción”.

‘NOS PEGA EN EL BOLSILLO’

Para el docente de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), José Ruiz Fernández, la legislación metropolitana representa la base legal para que los municipios puedan homologar la prestación y garantía de servicios.

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“Contar con organismos que administren y presten servicios públicos para toda la zona metropolitana abarataría los servicios, haría más eficiente su operación y mejoraría el alcance en la atención de temas como agua, drenaje, recolección de basura y transporte, entre otros”, mencionó.

Asimismo, expuso que otro beneficio es la certeza y seguridad jurídica derivadas de la homologación reglamentaria, por lo que consideró que se trata de un tema que conviene incentivar desde la ley, mediante la creación de mecanismos que faciliten el proceso.

$!Servicios como recolección de basura o el suministro de agua tendrían mayor eficiencia de operar en conjunto.
Servicios como recolección de basura o el suministro de agua tendrían mayor eficiencia de operar en conjunto. Archivo

“Finalmente, está el objetivo de evitar la dispersión urbana y la exclusión territorial, al contar con instrumentos de planeación y gestión que permitan prevenir esas problemáticas y amortiguar, desde lo metropolitano, las presiones urbanas”, indicó.

En este sentido, el académico señaló que legislar lo necesario y garantizar presupuesto —ambas responsabilidades del Congreso— para contar con un organismo de planeación y gestión metropolitanas representaría un avance importante en la materia.

También enfatizó que Coahuila carece de una ley local que permita articular de manera adecuada las dinámicas de escala metropolitana y establecer con claridad la forma de abordar los temas de interés común.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/uadec-e-implan-impulsan-proyectos-clave-para-el-futuro-urbano-de-torreon-OD20670806

“Sólo hubo una iniciativa hace años que fue archivada sin recibir seguimiento proactivo. Particularmente en la prestación de servicios públicos, es evidente la rentabilidad de contar con un solo ente que atienda los servicios, eficientando presupuesto y recursos materiales y humanos para atender los temas de su competencia en una zona metropolitana”, señaló.

Además, indicó que la visión metropolitana debe trascender, desde el ámbito legislativo y presupuestal, hacia temas como ordenamiento territorial, vivienda, movilidad y salud pública, siguiendo experiencias exitosas de articulación supramunicipal en materia de seguridad.

“Igualmente, será indispensable actualizar el marco legal vigente para permitir la generación efectiva de instrumentos de planeación de alcance metropolitano, la creación de políticas públicas también metropolitanas y mecanismos fiscales y financieros que garanticen suficiencia presupuestal para atender adecuadamente los temas propios de las zonas metropolitanas, de las cuales Coahuila tiene reconocidas cuatro, además de una conurbación en la última actualización del Sistema Urbano Nacional”, puntualizó.

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CONGRESO DE COAHUILA

Alonso Flores Ramírez

Alonso Flores Ramírez

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Nuevo León y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas de movilidad, desarrollo urbano, medio ambiente y turismo. Ha dado seguimiento a la evolución de la sequía en Coahuila, la reestructuración del transporte público en Saltillo, monitoreo de la calidad del aire y conservación de inmuebles catalogados como patrimonio en el Centro Histórico. Además, colaboró en la realización de los primeros mapeos de esculturas y murales en Saltillo.

Ha realizado diversos cursos de actualización, como el de periodismo de investigación de Grupo Reforma en 2025.

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