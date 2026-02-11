Sale joven proyectado y muere tras aparatosa volcadura en Acuña

ACUÑA, COAH.- Un joven de 19 años perdió la vida la mañana de ayer martes luego de protagonizar una aparatosa volcadura sobre la carretera Santa Eulalia, en Ciudad Acuña. El percance ocurrió a la altura del cruce con la calle Corintios, en las inmediaciones del ejido Coloradas, donde el vehículo terminó fuera del camino tras impactarse contra un objeto fijo y dar varias volteretas.

La víctima fue identificada como Gustavo Humberto ¨N¨, con domicilio en la colonia Las Américas. De acuerdo con los primeros datos recabados en el lugar, el joven conducía un automóvil Chevrolet Spark modelo 2012 cuando, por causas que serán determinadas mediante las investigaciones correspondientes, perdió el control de la unidad.

Tras desviarse de su trayectoria, el automóvil se estrelló contra un poste de concreto y posteriormente volcó en repetidas ocasiones. Como consecuencia del impacto, el conductor salió proyectado del vehículo y cayó sobre la cinta asfáltica, quedando sin vida a varios metros de la unidad. Las lesiones en la cabeza y en distintas partes del cuerpo le provocaron la muerte de manera instantánea, según se informó en el sitio.

El reporte del accidente movilizó a elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja Mexicana y corporaciones de seguridad. Paramédicos que arribaron al lugar confirmaron que el joven ya no contaba con signos vitales. La zona fue acordonada para permitir el desarrollo de las diligencias correspondientes.

Agentes de la Agencia de Investigación Criminal y personal de Servicios Periciales realizaron el levantamiento de evidencias y documentaron la escena. Posteriormente, se ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicará la autopsia de ley para determinar con precisión la causa del fallecimiento.

La Fiscalía General del Estado, en la región norte II con sede en Acuña, tomó conocimiento del caso e inició la carpeta de investigación para esclarecer cómo se registró el fatal accidente y establecer si existió algún otro factor que influyera en el percance.

(Con información de medios locales)