Tras terminar con su novia, joven intenta quitarse la vida en Piedras Negras

Piedras Negras
/ 11 febrero 2026
    El joven de 20 años fue persuadido por los agentes para desistir de atentar contra su vida durante la madrugada. FOTO: ARCHIVO

Autoridades exhortaron a la familia a buscar apoyo psicológico especializado tras la crisis emocional del joven

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un joven de 20 años estuvo a punto de quitarse la vida durante la madrugada de este martes en la colonia Lázaro Cárdenas, en Piedras Negras, lo que generó una movilización policiaca y de cuerpos de auxilio en el sector.

El reporte se recibió alrededor de las 02:00 horas a través del sistema de emergencias, donde se alertó sobre una persona que presuntamente intentaba ahorcarse dentro de un domicilio ubicado en la calle Miguel Garza. La llamada activó la intervención inmediata de corporaciones de seguridad y personal de apoyo.

Al arribar al lugar, los elementos policiacos ingresaron a la vivienda y lograron intervenir antes de que el hecho pasara a mayores. El joven, identificado como Juan Manuel “N”, fue persuadido por los agentes para que desistiera de su decisión, evitando así un desenlace fatal. El incidente quedó en un intento, sin que se consumara la acción.

Tras controlar la situación, acudieron elementos de la Agencia de Investigación Criminal y de la Policía Civil Coahuila, quienes tomaron conocimiento de lo ocurrido y realizaron las diligencias correspondientes. Durante la entrevista con las autoridades, el joven manifestó que atravesaba por un problema sentimental, ya que su novia había decidido terminar la relación, situación que lo llevó a intentar atentar contra su vida.

Luego de los hechos, las autoridades recomendaron a los familiares que el joven reciba atención especializada en salud mental, con el objetivo de brindarle acompañamiento profesional y evitar que vuelva a presentarse una situación similar.

En este contexto, la Fiscalía del Estado y la Secretaría de Salud mantienen activa una campaña permanente de apoyo para personas que enfrentan crisis emocionales o cuadros depresivos. A través de la Línea de la Vida, disponible las 24 horas del día en el número 800-953-6453, se ofrece atención por parte de especialistas capacitados.

El caso quedó bajo registro de las autoridades correspondientes como un intento de suicidio frustrado, gracias a la intervención oportuna de los cuerpos de seguridad.

(Con información de medios locales)

