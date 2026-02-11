Tras terminar con su novia, joven intenta quitarse la vida en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un joven de 20 años estuvo a punto de quitarse la vida durante la madrugada de este martes en la colonia Lázaro Cárdenas, en Piedras Negras, lo que generó una movilización policiaca y de cuerpos de auxilio en el sector.

El reporte se recibió alrededor de las 02:00 horas a través del sistema de emergencias, donde se alertó sobre una persona que presuntamente intentaba ahorcarse dentro de un domicilio ubicado en la calle Miguel Garza. La llamada activó la intervención inmediata de corporaciones de seguridad y personal de apoyo.

Al arribar al lugar, los elementos policiacos ingresaron a la vivienda y lograron intervenir antes de que el hecho pasara a mayores. El joven, identificado como Juan Manuel “N”, fue persuadido por los agentes para que desistiera de su decisión, evitando así un desenlace fatal. El incidente quedó en un intento, sin que se consumara la acción.