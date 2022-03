Acusa director de Trabajo Social de la UAdeC violación en Referéndum para revocación

Acevedo, a quien los alumnos le exigen dejar el cargo desde la semana pasada, por presuntas actitudes homofóbicas y lascivas contras el alumnado , previo al resultado del referéndum que logró su destitución, sostuvo que confía en que el proceso sea autónomo y transparente , por lo que no temía ser destituido del cargo.

SALTILLO, COAH.- Este martes, luego de que el Consejo Directivo de la Facultad de Trabajo Social , convocó al referéndum para la revocación Jesús Acevedo, el director señaló que se trató de un proceso irregular y que violenta las normas estatutarias al no darle oportunidad para dirigirse a la academia, así como por lanzarse la convocatoria de un día para otro.

“Se está violentando el estatuto, que si bien permite que el proceso de referéndum se realice, los tiempos se forzaron para que se apresurara, además de que se debe realizar en presencia del Presidente Ex Officio del Consejo Directos, que en este caso soy yo y no se me permitió estar presente al constatar las firmas para solicitar el referéndum”, señaló.

Asimismo, dijo que “el estatuto señala que se debe avisar al señalado una vez que se determina proceder al referéndum que se realizará para que se le dé oportunidad de réplica y dirigirse ante la Academia en Pleno, es decir, a los alumnos, maestros y alumnos, que es la autoridad que estaría por encima del Consejo Académico”, detalló.

Ante la pregunta expresa sobre la posibilidad de que el resultado determinará removerlo del cargo, dijo que actuará en apego a los lineamientos del estatuto y que confía en el proceder de las instancias universitarias.

Por otro lado, el maestro César de León, quien funge como Consejero Directivo durante el proceso de referéndum, rechazó la versión de Acevedo al señalar que se le notificó vía correo electrónico, a través de la Secretaría Académica y de la Comisión de Unidad y Justicia por Unidad, sin embargo, no hubo respuesta de su parte, además de que hacía varios días que no se presentaba a laborar de manera presencial.