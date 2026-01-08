Coahuila: Aumentan quejas contra CFE ante la CNDH; acusan corrupción y omisiones en servicio

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) registró un incremento en el número de quejas interpuestas en Coahuila por presuntas violaciones a derechos humanos atribuibles a la paraestatal.

De acuerdo con los registros del Sistema de Alertas por Violaciones a los Derechos Humanos, entre enero y octubre de 2025 se contabilizaron 17 casos en los que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) investigó posibles vulneraciones a los derechos de ciudadanos en la entidad relacionadas con la actuación de la CFE.

La mayoría de las quejas se concentraron en Torreón, donde se documentaron siete casos. Asimismo, la paraestatal fue señalada en Acuña, con dos quejas adicionales. El resto de los señalamientos se registró en municipios como Frontera, Nadadores, Nava, Piedras Negras, Ramos Arizpe, San Pedro, Sierra Mojada y Saltillo, con un caso en cada localidad.