Coahuila: Aumentan quejas contra CFE ante la CNDH; acusan corrupción y omisiones en servicio

Coahuila
/ 8 enero 2026
    La Comisión Federal de Electricidad reportó un incremento superior al 40 por ciento en las quejas en su contra que presentan en Coahuila ante la CNDH. Foto: Especial

Durante 2025, la entidad reportó 17 denuncias en contra de la empresa eléctrica, cinco más que en 2024

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) registró un incremento en el número de quejas interpuestas en Coahuila por presuntas violaciones a derechos humanos atribuibles a la paraestatal.

De acuerdo con los registros del Sistema de Alertas por Violaciones a los Derechos Humanos, entre enero y octubre de 2025 se contabilizaron 17 casos en los que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) investigó posibles vulneraciones a los derechos de ciudadanos en la entidad relacionadas con la actuación de la CFE.

La mayoría de las quejas se concentraron en Torreón, donde se documentaron siete casos. Asimismo, la paraestatal fue señalada en Acuña, con dos quejas adicionales. El resto de los señalamientos se registró en municipios como Frontera, Nadadores, Nava, Piedras Negras, Ramos Arizpe, San Pedro, Sierra Mojada y Saltillo, con un caso en cada localidad.

$!La CNDH documentó quejas por faltas a la honradez de los funcionarios, así como omisión en los servicios que se prestan.
La CNDH documentó quejas por faltas a la honradez de los funcionarios, así como omisión en los servicios que se prestan. Foto: Especial

Entre los motivos más recurrentes de inconformidad destacan presuntas faltas a la honradez de los funcionarios, con siete casos; la omisión en la prestación del servicio, con cinco; así como deficiencias en la calidad del servicio y la falta de respuesta al derecho de petición.

En comparación con el año anterior, las quejas contra la CFE en Coahuila aumentaron en cinco casos, ya que al cierre de 2024 se habían registrado 12 señalamientos.

Aunque el número puede parecer reducido, a nivel nacional Coahuila se ubica en el noveno lugar con mayor cantidad de quejas en contra de la Comisión Federal de Electricidad.

Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

