Coahuila: Aumentan quejas contra CFE ante la CNDH; acusan corrupción y omisiones en servicio
Durante 2025, la entidad reportó 17 denuncias en contra de la empresa eléctrica, cinco más que en 2024
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) registró un incremento en el número de quejas interpuestas en Coahuila por presuntas violaciones a derechos humanos atribuibles a la paraestatal.
De acuerdo con los registros del Sistema de Alertas por Violaciones a los Derechos Humanos, entre enero y octubre de 2025 se contabilizaron 17 casos en los que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) investigó posibles vulneraciones a los derechos de ciudadanos en la entidad relacionadas con la actuación de la CFE.
La mayoría de las quejas se concentraron en Torreón, donde se documentaron siete casos. Asimismo, la paraestatal fue señalada en Acuña, con dos quejas adicionales. El resto de los señalamientos se registró en municipios como Frontera, Nadadores, Nava, Piedras Negras, Ramos Arizpe, San Pedro, Sierra Mojada y Saltillo, con un caso en cada localidad.
Entre los motivos más recurrentes de inconformidad destacan presuntas faltas a la honradez de los funcionarios, con siete casos; la omisión en la prestación del servicio, con cinco; así como deficiencias en la calidad del servicio y la falta de respuesta al derecho de petición.
En comparación con el año anterior, las quejas contra la CFE en Coahuila aumentaron en cinco casos, ya que al cierre de 2024 se habían registrado 12 señalamientos.
Aunque el número puede parecer reducido, a nivel nacional Coahuila se ubica en el noveno lugar con mayor cantidad de quejas en contra de la Comisión Federal de Electricidad.