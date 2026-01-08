Trump planea usar las enormes reservas de crudo de Venezuela para ‘reducir el precio del petróleo estadounidense a 50 dólares el barril’

Según se informa, el presidente espera que la caída de los precios reduzca las facturas de energía de los consumidores domésticos.

Donald Trump planea utilizar las vastas reservas de crudo de Venezuela para establecer el control de la mayor parte del petróleo del hemisferio occidental en un intento de reducir el precio del mercado a alrededor de 50 dólares (37 libras) por barril, según informes.

El presidente de Estados Unidos ha planteado repetidamente la posibilidad de producir suficiente crudo de los yacimientos petrolíferos de Venezuela para reducir el precio del petróleo estadounidense de más de 56 dólares por barril hoy a alrededor de 50 dólares en un esfuerzo por reducir los costos de energía para los consumidores, según el Wall Street Journal, que citó a altos funcionarios de la administración Trump.

Los mercados petroleros mundiales ya han registrado pérdidas significativas en los últimos años debido al exceso de oferta de crudo. Los precios se desplomaron casi un 20 % en 2025, lo que representa la mayor pérdida anual desde la pandemia de COVID-19 y la primera vez que el mercado petrolero registra tres años consecutivos de pérdidas anuales.

Además de hacer bajar los precios del mercado, los funcionarios afirmaron que los planes de Trump para controlar las reservas de petróleo de Venezuela, que son las más grandes del mundo, incluyen cortar el acceso de Rusia y China al país sudamericano para establecer un bastión de producción de petróleo en el hemisferio occidental.

La Casa Blanca confirmó el miércoles que Estados Unidos planea controlar las ventas de petróleo de Venezuela “indefinidamente” después de reclamar 50 millones de barriles de crudo bloqueado.

El petróleo, que está estancado en buques cisterna e instalaciones de almacenamiento, podría valer hasta 3.000 millones de dólares (una vez vendido en el mercado mundial, y las ganancias se utilizarían para “beneficiar al pueblo venezolano”, según el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright.

El miércoles, Trump dijo que Venezuela utilizaría las ganancias que obtuviera de cualquier acuerdo que alcanzara con Washington para vender petróleo únicamente para comprar productos fabricados en Estados Unidos.

“Me acaban de informar que Venezuela va a comprar ÚNICAMENTE productos fabricados en Estados Unidos, con el dinero que reciban de nuestro nuevo acuerdo petrolero ”, dijo en una publicación en su plataforma Truth Social.

Estados Unidos reclamó esta semana el crudo sancionado y también confiscó un petrolero ruso vinculado a Venezuela después de una persecución de dos semanas.

Si Trump lograra aumentar la producción petrolera venezolana de 1 millón de barriles diarios (bpd), o menos del 1% de la demanda mundial, a sus máximos anteriores de aproximadamente 3 millones, la producción nacional estadounidense alcanzaría unos 14 millones de bpd. Esto representa aproximadamente un tercio de la producción de 40 millones de bpd de los países de la OPEP+.

Sin embargo, existen dudas sobre si Trump podrá reactivar la asediada industria petrolera de Venezuela después de décadas de subinversión y corrupción.

El presidente ha prometido que las compañías petroleras estadounidenses regresarán a la región para invertir miles de millones en la modernización de su infraestructura y el aumento de su producción. Sin embargo, según informes, las empresas, incluidas Chevron, ExxonMobil y ConocoPhillips, se muestran cautelosas.

Trump afirmó esta semana que las compañías petroleras estadounidenses podrían recibir un reembolso, ya sea de nuestra parte o a través de sus ingresos, si invirtieran en Venezuela. Sin embargo, según informes, ejecutivos del sector petrolero le han declarado al Financial Times que exigirán garantías serias de la administración Trump antes de invertir miles de millones para aumentar la producción de crudo venezolano.

“Nadie quiere entrar allí cuando un puto tuit cualquiera puede cambiar toda la política exterior del país”, dijo al FT un inversor de capital privado especializado en energía.

Los jefes petroleros se reunieron con funcionarios estadounidenses en una conferencia de la industria en Miami, Florida, el miércoles, y tienen previsto reunirse con Trump en la Casa Blanca el viernes.