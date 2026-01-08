Subasta de AHMSA sería en la primera semana de marzo; hay al menos nueve postores interesados

Coahuila
/ 8 enero 2026
    Subasta de AHMSA sería en la primera semana de marzo; hay al menos nueve postores interesados
    La convocatoria para la subasta de Altos Hornos de México será publicada el 4 ó 5 de febrero, programándose la venta para los primeros días del mes de marzo. FOTO: ESPECIAL
Lidiet Mexicano
Lidiet Mexicano

Destaca síndico que el pago a los trabajadores se realizará conforme a la Ley de Concursos Mercantiles y la Constitución, y no con base en el contrato colectivo de trabajo

MONCLOVA, COAH.- La subasta de Altos Hornos de México (AHMSA) podría realizarse tentativamente en la primera semana de marzo, posiblemente el 2 de marzo, informó Víctor Manuel Aguilera, síndico del concurso mercantil de la acerera, al detallar los avances del proceso de venta tras la prórroga autorizada por la autoridad judicial.

En entrevista, Aguilera explicó que dicha prórroga, por un periodo de 30 días, no representa un retraso, sino una medida para dar certidumbre jurídica, principalmente en lo relacionado con la definición de los créditos laborales de los trabajadores, asunto que actualmente es revisado por la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet).

El síndico señaló que existen entre ocho y nueve inversionistas registrados, de los cuales cuatro o cinco podrían llegar a la etapa final del proceso.

Para participar en la subasta, los postores deberán presentar una garantía de 115 millones de dólares, equivalente al 10 por ciento del valor mínimo de referencia, con el objetivo de asegurar que solo participen inversionistas con solvencia real, tanto nacionales como extranjeros.

Indicó que, con el nuevo calendario, las bases de la subasta se entregarían a la juez a principios de febrero, mientras que la convocatoria podría publicarse alrededor del 4 ó 5 de febrero, quedando la subasta programada para inicios de marzo, siempre sujeta a autorización judicial.

En cuanto a los trabajadores, Aguilera precisó que se presentó una relación de aproximadamente 14 mil empleados y extrabajadores con derecho a ser reconocidos como acreedores laborales; sin embargo, ninguno cuenta aún con reconocimiento formal hasta que la juez emita su resolución, una vez que la Profedet concluya su dictamen.

Destacó que el pago a los trabajadores se realizará conforme a la Ley de Concursos Mercantiles y la Constitución, y no con base en el contrato colectivo de trabajo, subrayando que los créditos laborales preferentes tienen prioridad absoluta sobre cualquier otro acreedor.

El monto final dependerá del precio de venta que se alcance en la subasta.

Aguilera insistió en que acelerar el proceso sin cumplir los pasos legales podría provocar retrocesos, por lo que la prórroga busca orden y legalidad, no dilación.

Finalmente, reiteró que el objetivo central es vender AHMSA como una unidad productiva, reactivar sus operaciones, recuperar empleos y contribuir a la recuperación económica de Monclova y la Región Centro de Coahuila. Aunque la subasta se realice en marzo, la formalización de la operación podría tomar entre dos y tres meses adicionales, pero aseguró que el proceso avanza con certeza jurídica y rumbo definido.

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

