Alertan sectores hotelero y restaurantero sobre recesión y posibles despidos en Coahuila

El sector servicios en Coahuila inició 2026 con cifras alarmantes, enfrentando una ocupación hotelera crítica y una caída en el consumo restaurantero. Los líderes de ambos gremios coinciden en que la economía local atraviesa un periodo de estancamiento derivado de la incertidumbre en la industria automotriz.

Héctor Horacio Dávila, empresario de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles en Coahuila, describió un panorama sombrío para el primer trimestre. “En el sector hotelero, está arrancando muy muy despacio. Tenemos ocupaciones del 5 al 10 por ciento”, señaló el líder empresarial.

Dávila advirtió que la falta de movimiento en el turismo ejecutivo y empresarial pone en riesgo la estabilidad laboral de la región. “Si esto no se reactiva, vamos a empezar a cortar cabezas para poder sobrevivir y adaptarse al medio”, sentenció respecto a posibles despidos.

Por su parte, Isidoro García, representante de Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados , reportó que los indicadores del sector restaurantero muestran una disminución considerable respecto al año anterior. Según sus datos, varios establecimientos registran entre un 15 y un 25 por ciento menos de ingresos en este inicio de enero.

García atribuyó este fenómeno a variables específicas como el aplazamiento del regreso a clases de los niños. “Muchas familias inclusive todavía se encuentran fuera de la ciudad y otras más no han arrancado actividades normales”, explicó el presidente de la cámara restaurantera.

A diferencia del sector hotelero, la Canirac considera que aún es pronto para realizar ajustes de personal, pues confían en la capitalización del cierre de año previo. “Creo que es muy prematuro para hablar de ajuste de plantilla; tenemos que observar la movilidad de las mesas”, afirmó García.

No obstante, Héctor Horacio Dávila fue enfático al señalar que México ya se encuentra en una fase de recesión que no se quiere aceptar oficialmente. “Todo está detenido y realmente, pues todo el mundo está esperanzado a que se levante esto”, comentó preocupado por el sector manufacturero.

Ante la crisis, el sector hotelero apuesta a resistir hasta el mes de abril, esperando que los proyectos específicos y las ventas industriales se reactiven. “La cosa es sobrevivir a lo que viene siendo enero, febrero y marzo porque hasta abril estamos apostando que esto revive”, añadió Dávila.

Finalmente, ambos líderes hicieron un llamado a la cautela financiera, destacando que el consumo en centros comerciales y restaurantes refleja que la ciudadanía está priorizando el ahorro. La resiliencia y la reducción de gastos fijos serán las claves para superar la denominada "cuesta de enero".